صاحب أول «هاتريك» بالمونديال .. مصدر ثقة لمدربيه

القاهرة - بوابة الوسط

للمرة الأولى حينما قام المدرب البرتغالي فيرناندو سانتوس بقراءة أسماء اللاعبين في غرفة الملابس، والذين سيشاركون في اللقاء أمام منتخب سويسرا في دور الـ16 بكأس العالم 2022، لم يصدق المهاجم الشاب غونسالو راموس ما سمعه، حين استدعاه المدرب ليكون أساسيًا في المباراة، بديلًا لقدوته المهاجم كرستيانو رونالدو.

لم يكن راموس يمني نفسه بأكثر من المشاركة كبديل في أحد لقاءات دور المجموعات، فقط لإراحة رونالدو لباقي المنافسات، وبعد ضمان النتيجة، لكن الاستدعاء أتى في أبرز مواجهة بالأدوار الإقصائية، دور الـ16 من المونديال وأمام منتخب سويسرا الخبير في قهر المنتخبات الكبيرة، وإحراجها في كبرى المواعيد، وذلك حسب ما نشرته جريدة «ريكورد» البرتغالية.

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لكن الشاب البرتغالي صاحب الـ21 عامًا كان حاضرًا بقوة لإثبات جدارته، ومبرهنًا على أن ثقة المدرب سانتوس في محلها، منذ اختياره في قائمة الـ26 لاعبًا المشاركين في نهائيات كأس العالم بقطر، إذ سجل أول «هاتريك» في المونديال، وقاد البرتغال لتجاوز سويسرا بهزيمة تاريخية بسداسية مقابل هدف واحد، في أول مباراة يشارك فيها الشاب البرتغالي كأساسي.

أن تلفت الأنظار نحوك كونك بديلًا للنجم كرستيانو، ليس جهدًا كبيرًا منك، لكن غونسالو أراد أن تكون الأنظار المصوبة نحوه بناء على موهبته، فعوض غياب نجمه وقدوته كريستيانو في اللقاء، وحمل آمال البرتغال نحو الدور القادم، مؤكدًا أن اختياره للسفر إلى قطر، كان قرارًا صحيحًا منذ البداية.

في 17 دقيقة فقط في الأدوار الإقصائية، نجح غونسالو راموس فيما أخفق فيه رونالدو خلال خمس مشاركات في المونديال، حيث سجل الهدف الأول للمنتخب البرتغالي، وأكملها بثلاثية في شباك الحارس السويسري يانس سومر.

ثقة المدربين مستمرة

لاعب بنفيكا البرتغالي، والذي انتقل إليه بعمر الـ13 عامًا، يتصدر ترتيب هدافي الدوري البرتغالي بعد تسجيله 11 هدفًا، فبعد انتقال المهاجم الأساسي للفريق داروين نونيز إلى نادي ليفربول الإنجليزي قرر المدرب روجر شميت وضع ثقته في راموس لتعويض رحيل نونيز، وقيادة هجوم الفريق، ليبرهن غونسالو مرة أخرى لمدربه أنه يستحق الفرصة التي تمنح له.

وبدأت مسيرة البرتغالي الشاب رفقة المنتخب الوطني حينما استدعاه المدرب سانتوس ضمن التشكيلة المشاركة في دوري الأمم الأوروبية أمام منتخبي التشيك وإسبانيا، بعد اعتزال زميله في الفريق رافا سيلفا اللعب دوليًا، وكانت أول مشاركة له كبديل في لقاء تحضيري أمام نيجيريا، حيث سجل الهدف الثالث وصنع الهدف الرابع، ليختاره مدرب المنتخب ضمن التشكيلة التي ستسافر إلى الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

ثلاثة أرقام قياسية

وبتسجيله ثلاثة أهداف أمام المنتخب السويسري بات مهاجم بنفيكا أول لاعب يسجل ثلاثية في هذه النسخة من المونديال، كما أنه أول لاعب يسجل «هاتريك» في أول مشاركة له بكأس العالم، منذ أن سجل المهاجم الألماني ميروزلاف كلوزه 2002، إضافة إلى كونه أول لاعب يسجل ثلاثية في الأدوار الإقصائية منذ أن فعلها التشيكي توماس سكوهارفي عام 1990.