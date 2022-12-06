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إنزاجي: أونانا لم يتأثر بما حدث في المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 08:44 مساء
إنزاجي: أونانا لم يتأثر بما حدث في المونديال
مدرب نادي إنتر ميلان الإيطالي سيموني إنزاجي. (أرشيفية:الإنترنت)
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استبعد مدرب نادي إنتر ميلان الإيطالي سيموني إنزاجي وجود أي نية سيئة من جانب حارس مرمى منتخب الكاميرون أندريه أونانا، بعدما ترك الأخير معسكر منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

وبرر المدرب إنزاجي خروج الحارس بـ«سوء فهم» قد دفع أونانا لترك المعسكر، والذي دفع ثمنه الحارس، مضيفًا: «تحدثت معه وهو هادئ الآن، إنه فتى إيجابي، لا يتذمر، سواء شارك أساسيًا أو احتياطيًا»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وتابع سيموني: «لدينا أربعة لاعبين يشاركون في الدور ربع النهائي للمونديال، وسيصل أندريه أونانا وروميلو لوكاكو بين يومي الجمعة والسبت المقبلين إلى ميلانو، وسأقوم بالتحدث إليهما، لا أعتقد أن أونانا تأثر بما حدث في الدوحة».

مدرب الكاميرون يستبعد أونانا
واستٌبعد أونانا من قائمة منتخب الكاميرون أمام منتخب صربيا في ثاني مباريات دور المجموعات، وفيما غادر قطر قبل مباراة منتخب بلاده أمام منتخب البرازيل.

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