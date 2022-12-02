البرتغال وكوريا الجنوبية إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت آخر مباريات المجموعة الثامنة من كأس العالم 2022، بفوز الأوروغواي على نظيرتها غانا في اللقاء الأول بهدفين نظيفين، فيما فازت كوريا الجنوبية أمام البرتغال بهدفين مقابل هدف واحد، لتصعد كوريا الجنوبية رفقة البرتغال إلى الدور القادم من المونديال.

وتقدمت الأوروغواي على غانا في الشوط الأول بهدفين عن طريق جيورجيان دي أراسكايتا، في الدقائق 26 و32، وأضاعت غانا ركلة جزاء في بداية المباراة وتحديدًا عند الدقيقة 17، وهي الركلة الخامسة التي يتم صدها خلال هذه البطولة، في أكبر عدد من التصديات بالتساوي مع مونديال 2022.

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وشارك المهاجم لويس سواريز في المباراة، ليكون اللاعب الوحيد من التشكيلة التي شاركت أمام غانا في مونديال 2010، فيما شارك المهاجم إيديسون كافاني بديلًا في اللقاء الـ17 له رفقة الأوروغواي في كأس العالم، ليكون أكثر لاعب يمثل الأوروغواي في المونديال.

مواجهة كوريا والبرتغال

افتتح المهاجم البرتغالي ريكاردو هورتا أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة، ليصبح ثالث برتغالي يسجل في أولى مبارياته بكأس العالم، سبقه جواو فيليكس ورافائيل لياو، وتعادل لكوريا الجنوبية عن طريق المدافع كيم يونغ غون في الدقيقة 27، ليكون أول هدف للكوريين في الشوط الأول خلال مشاركاتها في كأس العالم، حيث سجلت 10 أهداف جاءت جميعها في الشوط الثاني.

ولم تسدد البرتغال أي تسديدة في الشوط الثاني على شباك المنتخب الكوري، قبل أن تسجل كوريا الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 91 من المباراة، عن طريق المهاجم هوانغ هي تشان.

وبرغم الخسارة تأهل المنتخب البرتغالي إلى دور الـ16 من كأس العالم، كمتصدر لمجموعته برصيد 6 نقاط، فيما لحقت به كوريا الجنوبية ثانيًا برصيد 4 نقاط، متفوقة على منتخب الأوروغواي بفارق هدفين.