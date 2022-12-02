في افتتاح مواجهات دور الـ16.. هولندا المتمرسة تواجه أميركا الطامحة

القاهرة - بوابة الوسط

تبدأ غدا السبت، أولى مواجهات دور الـ16 من كأس العالم 2022، بمواجهة قوية بين المنتخب الهولندي ومنتخب أميركا على استاد خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتلاقي «الطواحين الهولندية» صاحبة المركز الأول عن المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، المنتخب الأميركي ثاني مجموعته بخمس نقاط، وهي المواجهة الرسمية الأولى بين المنتخبين، إذ التقيا سابقا في ست مباريات ودية، حقق فيها الهولنديون الفوز في خمس مرات، فيما حققت أميركا فوزا واحدا، بحسب تقرير نشرته «فرانس 24».

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ويسعى المنتخب الأميركي لتحقيق فوز يحقق له طموحه في هذه المشاركة بالبطولة، إذ يرغب المنتخب في جعلها مشاركة استثنائية، ببلوغ دور الثمانية، متخطيا المنتخب الهولندي، الذي يرى أن الوصول لدور الـ16 لا يرضي طموحه، خصوصا أن الرغبة في تحقيق اللقب الغائب عن الهولنديين تبقى حاضرة في كل مشاركة بالمونديال.

ويدخل المنتخبان اللقاء متسلحين بأهم عناصرهما، حيث يعتمد المدرب الهولندي لويس فان غال على مهاجمه ممفيس ديباي في تقديم مباراة كبيرة، وحمل آمال الهولنديين بعيدا في البطولة، بينما يعول المنتخب الأميركي بقيادة مدربه غريغ برهالترعلى كابتن الفريق ونجمه الأول كريستيان بوليستش، صاحب الفضل الأكبر في تأهل أميركا إلى هذا الدور.

وتضم تشكيلة المنتخب الهولندي كوكبة من النجوم بجانب ممفيس، حيث يلعب نجم برشلونة الإسباني فرينكي دي يونغ في خط الوسط الهولندي، بينما يحمي العرين مدافع ليفربول الإنجليزي فيرجل فان دايك، فيما يتسلح المنتخب الأميركي بعناصره الشابة، التي تطمح لكتابة اسمها في تاريخ كأس العالم.

حقائق قبل المواجهة

لم تتعرض هولندا للهزيمة في آخر 19 مباراة أمام المنتخبات غير الأوروبية في كأس العالم، إذ حققت هولندا الفوز في 13 لقاء وتعادل في ست، وذلك منذ الخسارة أمام منتخب البرازيل في ربع نهائي 1994، وخرجت هولندا من منافسات كأس العالم بعد التعادل، إذ جرى اللجوء لركلات الترجيح التي أقصت الهولنديين في نسختي 1998 أمام البرازيل و 2014 ضد الأرجنتين.

وعلى العكس فإن المنتخب الأميركي لم يحقق الفوز في آخر 11 مباراة في كأس العالم ضد منتخبات أوروبا، إذ خسر في خمسة لقاءات وتعادل في ستة، وإجمالا فإن المنتخب الأميركي حقق ثلاثة انتصارات فقط في 23 مواجهة ضد منتخبات أوروبا.