Atwasat

مدرب المكسيك: توديع المونديال بعد الفوز خيبة أمل كبيرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 03:54 مساء
مدرب المكسيك: توديع المونديال بعد الفوز خيبة أمل كبيرة
مدرب المنتخب المكسيكي خيراردو مارتينو من مباراة المنتخب السعودي في كأس العالم، 30 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد مدرب المنتخب المكسيكي، خيراردو مارتينو، أنه يتحمل مسؤولية الخروج من الدور الأول من كأس العالم 2022، إذ إن الفوز أمام المنتخب السعودي بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة لم يكن كافيا لتجنب الخروج.

وقال مارتينو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أعلن تحملي المسؤولية كاملة للخروج المخيب من دور المجموعات للمرة الأولى بعد ثمان نسخ متتالية، منذ 1994 واللاعبون قدموا بطولة كبيرة وأظهروا الشجاعة اللازمة في الثلاث مباريات، حاولوا تسجيل الأهداف لكن الأمور لم تجري كما أردناها، وأنا المسؤول الأول عن الخروج، وأتحمل تبعاته»، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

- كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز المكسيك
- شوط تألق الحراس.. التعادل يسود مواجهات المجموعة الثالثة في شوطها الأول

وأضاف: «أظهرنا مستوى جيدا اليوم وخلقنا الكثير من الفرص وكان بالإمكان أن نسجل أهدافا أكثر بكثير مما سجلنا، كنا نتابع نتيجة المباراة الأخرى أولا بأول وأدركنا في الدقائق الأخيرة أننا سنخرج بفوارق البطاقات الصفراء مع المنتخب البولندي الذي كان متأخرا بهدفين دون رد أمام الأرجنتين، لكننا استقبلنا هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع».

الدقائق الأخيرة أمام السعودية كانت مهمة
ورأى المدرب الأرجنتيني أن وداع كأس العالم لم يكن بسبب مباراة المنتخب السعودي فقط، لكنه يرى أنهم فعلوا المطلوب في هذه المجموعة، ولو اتسم الحظ لهم في الدقائق الأخيرة أمام السعودية، لسجلوا هدفا آخر، واختلفت الأمور حينها.

وأشار خيراردو مارتينو أن المباراة أمام المنتخب الأرجنتيني هي التي صعبت مهمتهم، حيث ظن المدرب أنه كان بالإمكان تقديم أداء أفضل أمام منتخب «التانغو»، لكنه يرى أن عدم التأهل رغم الفوز هو خيبة أمل كبيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ديشامب بعد الخسارة من تونس: حققنا المطلوب من دور المجموعات

ديشامب بعد الخسارة من تونس: حققنا المطلوب من دور المجموعات
مليار مشاهدة لمباراة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مليار مشاهدة لمباراة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
4 مباريات في الجولة السادسة من «دورينا».. الجمعة

4 مباريات في الجولة السادسة من «دورينا».. الجمعة
للمرة الثامنة.. البرلمان يفشل في انتخاب رئيس للبنان

للمرة الثامنة.. البرلمان يفشل في انتخاب رئيس للبنان
«رويترز»: زعيم «داعش» القرشي فجر نفسه بعد حصاره بسورية

«رويترز»: زعيم «داعش» القرشي فجر نفسه بعد حصاره بسورية
إصابة بيل كلينتون بـ«كورونا»

إصابة بيل كلينتون بـ«كورونا»
إنقاذ 678 طفلا مهاجرا عبر قوارب الموت وإعادتهم إلى ليبيا خلال 2022

إنقاذ 678 طفلا مهاجرا عبر قوارب الموت وإعادتهم إلى ليبيا خلال 2022
كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز المكسيك

كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز المكسيك
«سنتكوم»: زعيم «داعش» قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سورية

«سنتكوم»: زعيم «داعش» قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سورية
القادري يشيد بالدعم الجماهيري ويتحسر على الخروج من المونديال

القادري يشيد بالدعم الجماهيري ويتحسر على الخروج من المونديال
كرستيانو يغيب عن تدريبات البرتغال

كرستيانو يغيب عن تدريبات البرتغال
البيت الأبيض يعلق على مقتل زعيم تنظيم «داعش» القرشي

البيت الأبيض يعلق على مقتل زعيم تنظيم «داعش» القرشي
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا وكازاخستان

«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا ...
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له

«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
لوثار ماتيوس: سنفوز بنتيجة كبيرة على كوستاريكا

لوثار ماتيوس: سنفوز بنتيجة كبيرة على كوستاريكا
المغربي لـ«بوابة الوسط»: 9 ديسمبر انطلاق مسابقة آمال الممتاز لكرة القدم

المغربي لـ«بوابة الوسط»: 9 ديسمبر انطلاق مسابقة آمال الممتاز لكرة القدم
موت الرئيس في دالاس (2-2)

موت الرئيس في دالاس (2-2)
«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)

«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ديشامب بعد الخسارة من تونس: حققنا المطلوب من دور المجموعات
ديشامب بعد الخسارة من تونس: حققنا المطلوب من دور المجموعات
كأس العالم 2022: أكبر عدد انتصارات للمنتخبات العربية في المونديال
كأس العالم 2022: أكبر عدد انتصارات للمنتخبات العربية في المونديال
مدرب البرتغال: سنواجه منتخبًا منظمًا ونسعى لإسعاد الجماهير البرتغالية
مدرب البرتغال: سنواجه منتخبًا منظمًا ونسعى لإسعاد الجماهير ...
الإصابة تمنع مينديز من إكمال كأس العالم
الإصابة تمنع مينديز من إكمال كأس العالم
الشوط الأول: المغرب في صدارة المجموعة وكرواتيا ثانيا (صور)
الشوط الأول: المغرب في صدارة المجموعة وكرواتيا ثانيا (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022...
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022...
7 فقرات في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اليوم.. تعرف على الموعد بتوقيت طرابلس
7 فقرات في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اليوم.. تعرف على ......
اليابان تهزم ألمانيا (2-1) في ثاني «ريمونتادا» تاريخية بمونديال قطر
اليابان تهزم ألمانيا (2-1) في ثاني «ريمونتادا» تاريخية ......
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ...
المزيد
مونديال 2022: اليابان تهزم إسبانيا وتصطبحها إلى دور الـ16.. وألمانيا تغادر قطر
مونديال 2022: اليابان تهزم إسبانيا وتصطبحها إلى دور الـ16.. ......
على رأس مجموعته.. المغرب ممثل العرب الوحيد في ثمن نهائي المونديال (صور)
على رأس مجموعته.. المغرب ممثل العرب الوحيد في ثمن نهائي ......
حقائق من مواجهة المغرب وكندا
حقائق من مواجهة المغرب وكندا...
الشوط الأول: المغرب في صدارة المجموعة وكرواتيا ثانيا (صور)
الشوط الأول: المغرب في صدارة المجموعة وكرواتيا ثانيا (صور)...
الإصابة تمنع مينديز من إكمال كأس العالم
الإصابة تمنع مينديز من إكمال كأس العالم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط