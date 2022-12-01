مدرب المكسيك: توديع المونديال بعد الفوز خيبة أمل كبيرة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب المنتخب المكسيكي، خيراردو مارتينو، أنه يتحمل مسؤولية الخروج من الدور الأول من كأس العالم 2022، إذ إن الفوز أمام المنتخب السعودي بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة لم يكن كافيا لتجنب الخروج.

وقال مارتينو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أعلن تحملي المسؤولية كاملة للخروج المخيب من دور المجموعات للمرة الأولى بعد ثمان نسخ متتالية، منذ 1994 واللاعبون قدموا بطولة كبيرة وأظهروا الشجاعة اللازمة في الثلاث مباريات، حاولوا تسجيل الأهداف لكن الأمور لم تجري كما أردناها، وأنا المسؤول الأول عن الخروج، وأتحمل تبعاته»، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وأضاف: «أظهرنا مستوى جيدا اليوم وخلقنا الكثير من الفرص وكان بالإمكان أن نسجل أهدافا أكثر بكثير مما سجلنا، كنا نتابع نتيجة المباراة الأخرى أولا بأول وأدركنا في الدقائق الأخيرة أننا سنخرج بفوارق البطاقات الصفراء مع المنتخب البولندي الذي كان متأخرا بهدفين دون رد أمام الأرجنتين، لكننا استقبلنا هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع».

الدقائق الأخيرة أمام السعودية كانت مهمة

ورأى المدرب الأرجنتيني أن وداع كأس العالم لم يكن بسبب مباراة المنتخب السعودي فقط، لكنه يرى أنهم فعلوا المطلوب في هذه المجموعة، ولو اتسم الحظ لهم في الدقائق الأخيرة أمام السعودية، لسجلوا هدفا آخر، واختلفت الأمور حينها.

وأشار خيراردو مارتينو أن المباراة أمام المنتخب الأرجنتيني هي التي صعبت مهمتهم، حيث ظن المدرب أنه كان بالإمكان تقديم أداء أفضل أمام منتخب «التانغو»، لكنه يرى أن عدم التأهل رغم الفوز هو خيبة أمل كبيرة.