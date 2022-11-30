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شوط تألق الحراس.. التعادل يسود مواجهات المجموعة الثالثة في شوطها الأول

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 10:16 مساء
شوط تألق الحراس.. التعادل يسود مواجهات المجموعة الثالثة في شوطها الأول
الحارس السعودي محمد العويس يتصدى لإحدى كرات منتخب المكسيك في كأس العالم، 30 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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انتهى الشوط الأول في مواجهة المنتخب السعودي ونظيره المكسيكي على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم.

واستحوذت المكسيك على مجريات الشوط الأول، إذ فاجأت المنتخب السعودي في عدة لقطات، لكن الحارس محمد العويس كان دائمًا بالمرصاد لكل اللقطات، فيما أضاع محمد كنو أخطر الفرص السعودية بعد أن سدد كرة قوية على يمين الحارس المكسيكي أوتشوا، لتمر بجوار القائم الأيمن.

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وبهذه النتيجة تبقى السعودية في المركز الثالث للمجموعة برصيد 4 نقاط، متساوية مع الأرجنتين وخلف بولندا المتصدرة برصيد خمس نقاط.

الأرجنتين وبولندا تعادل سلبي آخر
في المقابلة الأخرى من ذات المجموعة، تواجه الأرجنتين الساعية للفوز منتخب بولندا لتفادي أي سيناريوهات مفاجئة، أضاع نجمها الأول ليونيل ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، الذي سدد فيه رجال المدرب سكالوني 7 تسديدات على المرمى البولندي، لكن لم تصب أي منها مرمى الحارس تشيزني، الذي أصبح ثالث حارس يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة من كأس العالم منذ 1966.

ركلة الجزاء الضائعة من ميسي هي ثاني ركلة يضيعها في منافسات المونديال، والتي جعلته يتساوى مع الغاني أسامواه جيان، الذي أضاع هو الآخر ركلتين، وهذا لم يحدث من 1966.

الحارس البولندي تشيزني يتصدى لركلة جزاء ميسي في مباراة الأرجنتين بكأس العالم، 30 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
الحارس البولندي تشيزني يتصدى لركلة جزاء ميسي في مباراة الأرجنتين بكأس العالم، 30 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
ركلة الجزاء الضائعة من المهاجم الأرجنتيني ميسي أمام بولندا في كأس العالم، 30 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
ركلة الجزاء الضائعة من المهاجم الأرجنتيني ميسي أمام بولندا في كأس العالم، 30 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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