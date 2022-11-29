مونديال 2022: الفرنسية فرابار أول حكمة تقود مباراة في كأس العالم للرجال

القاهرة - بوابة الوسط

ستكون الفرنسية ستيفاني فرابار على موعد مع التاريخ؛ إذ ستصبح أول حكمة تقود مباراة للرجال في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد تعيينها لقيادة مباراة ألمانيا وكوستاريكا المقررة بعد غدٍ الخميس على ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسيتكون طاقم تحكيم المباراة من الفرنسية ستيفاني فرابار كحكمة ساحة، والبرازيلية نيوزا باك مساعدًا أول، والمكسيكية كارين دياز مساعدًا ثانيًا، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

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واختار الاتحاد الدولي «فيفا» 36 حكمة لإدارة مباريات بمونديال قطر 2022، في حين تشارك ثلاث سيدات أخريات كحكمات مساعدات.