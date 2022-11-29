القادري: الفوز على فرنسا مفتاح تأهلنا للدور المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

شدد مدرب المنتخب التونسي جلال القادري على ضرورة فوز منتخب بلاده غدًا أمام المنتخب الفرنسي، في حالة الرغبة في التأهل للدور المقبل من كأس العالم 2022.

وقال القادري: أثق في قدرة لاعبي منتخبنا على الفوز، لدينا الإمكانات العالية، قدمنا مباراة قوية أمام المنتخب الدنماركي، لكننا لم نكن موفقين أمام المنتخب الأسترالي، نتحمل مسؤولية القرارات التي نتخذها، وذلك وفق ما نشر على موقع وكالة الأنباء القطرية.

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