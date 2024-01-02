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عدوى بكتيرية شائعة في المعدة قد تزيد من خطر الإصابة بألزهايمر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 10:18 صباحا
عدوى بكتيرية شائعة في المعدة قد تزيد من خطر الإصابة بألزهايمر
صورة تعبيرية لبكتريا معوية (أرشيفية: الإنترنت)
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كشفت دراسة حديثة، أصدرتها جامعة ماكجيل في مونتريال، أن الأشخاص الذين يعانون أعراض أحد الأمراض المعوية ترتفع لديهم احتمالات الإصابة بمرض ألزهايمر.

وأكد الفريق البحثى أن القضاء على هذا الخلل الشائع يمكن أن يمنع نحو 200 ألف حالة من الإصابة بمرض ألزهايمر على مستوى العالم كل عام، حسب وكالة الأنباء الروسية «آر تي».

تحديد نوع الدهون التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف
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وتوصل الباحثون لهذه الدراسة من خلال فحص السجلات الصحية لأربعة ملايين بريطاني، تتراوح أعمارهم بين 50 عاما وما فوق، بين العامي 1988 و2019. وأفادوا بأن الأشخاص الذين يعانون أعراض عدوى الملوية البوابية لديهم خطر أعلى بـ11% للإصابة بمرض ألزهايمر، وهو النوع الأكثر شيوعا من الخرف.

تعرف الملوية البوابية (أو عدوى بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري) بأنها بكتيريا توجد في الأطعمة والمياه والتربة الملوثة، ويمكن أيضا أن تنتقل بسهولة من شخص لآخر عبر سوائل الجسم.

ولا يدرك معظم الأشخاص أنهم مصابون بعدوى بكتيريا الملوية البوابية، لأنهم لا يعانون أعراضها مطلقا. مع ذلك، يمكن أن يعاني البعض أعراض العدوى التي يمكن أن تؤدي إلى عسر الهضم والتهاب المعدة والقرحة، وحتى سرطان المعدة.

تضاعف المصابين بالخرف ثلاث مرات
وتبلغ زيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر ذروتها (24%) بعد مرور من سبع إلى عشر سنوات من الإصابة بالبكتيريا، قبل أن تنخفض مرة أخرى.

وقد تناول الباحثون عدة طرق قد تنتقل بها البكتيريا إلى الدماغ، وتسبب التهاب الخلايا والتنكس العصبي. وقالوا إن البكتيريا قد تسبب خللا في توازن الأمعاء، وتؤدي إلى الإفراط في إنتاج الأميلويد، وهو البروتين الذي يتراكم، ويشكل لويحات في الدماغ لمرضى ألزهايمر.

ورأى الفريق أيضا أن تلف غشاء المعدة بسبب العدوى قد يؤثر على امتصاص فيتامين B12 والحديد، ويرتبط النقص في كليهما بالخرف.

وأوضح كبير مؤلفي الدراسة الأستاذ في قسم الطب في جامعة ماكجيل الدكتور، بول براسارد: «نظرا لشيخوخة السكان في العالم، من المتوقع أن تتضاعف أعداد المصابين بالخرف ثلاث مرات خلال الأربعين عاما القادمة. مع ذلك، لايزال هناك نقص في خيارات العلاج الفعالة لهذا المرض».

وأضاف: «نأمل أن توفر نتائج هذا التحقيق نظرة ثاقبة حول الدور المحتمل لبكتيريا الملوية البوابية في الخرف من أجل إثراء تطوير إستراتيجيات الوقاية مثل برامج الاستئصال الفردية، للحد من العدوى على مستوى السكان».

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