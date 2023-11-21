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دراسة: تراكم الدهون الحشوية يسبب ألزهايمر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 11:04 صباحا
دراسة: تراكم الدهون الحشوية يسبب ألزهايمر
الأصفر يشير إلى زيادة الالتهاب في الدماغ المرتبط بدهون البطن الحشوية (جامعة واشنطن)
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حذّرت دراسة أميركية من أن تراكم الدهون الحشوية في منطقة البطن خلال مرحلة منتصف العمر مرتبط بتطور مرض ألزهايمر.

وأوضح الباحثون أن هذه الدهون المخفية في البطن مرتبطة بالتغيرات في الدماغ لمدة تصل إلى 15 عاماً قبل ظهور أعراض فقدان الذاكرة المبكرة لمرض ألزهايمر. ونُشرت النتائج، الإثنين، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للجمعية الإشعاعية لأميركا الشمالية، حسب جريدة «الشرق الأوسط».

والدهون الحشوية هي الدهون التي تحيط بالأعضاء الداخلية في عمق البطن. ووفقاً لجمعية ألزهايمر الأميركية، هناك أكثر من ستة ملايين أميركي يعيشون مع ألزهايمر. وبحلول العام 2050، من المتوقع أن يرتفع العدد هذا لما يقرب من 13 مليوناً، وهناك واحدة من كل 5 نساء وواحد من كل 10 رجال سيصابون بمرض ألزهايمر في حياتهم.

وللوصول إلى النتائج، راقب الباحثون 54 مشاركاً يتمتعون بصحة معرفية جيدة، وتتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً.

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وخضع المشاركون لفحوص التصوير بالرنين المغناطيسي في الدماغ، لرصد مستويات بروتينَي «الأميلويد» و«تاو»، بالإضافة لقياسات مؤشر كتلة الجسم، ومستويات الغلوكوز والإنسولين في الدم.

و«الأميلويد» هو بروتين طبيعي موجود في الدماغ. وعلى الرغم من ذلك، في مرض ألزهايمر يتجمع هذا البروتين في شكل لويحات صفراء على خلايا الدماغ، ويُعتقد أن هذه اللويحات تضرّ بالخلايا العصبية، وتؤدي لفقدان الذاكرة والوظائف المعرفية الأخرى.

الرجال أكثر عرضة للخطر من النساء
أما «تاو» فهو يساعد في استقرار الأنابيب الدقيقة بالخلايا العصبية. لكن في مرض ألزهايمر، يتراكم هذا البروتين في شكل خيوط تمنع نقل المعلومات بين الخلايا العصبية، وتؤدي إلى تلف الخلايا العصبية.

وقيس حجم الدهون تحت الجلد والدهون الحشوية باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي في البطن. ووجد الباحثون أن ارتفاع نسبة الدهون الحشوية كان مرتبطاً بارتفاع امتصاص «الأميلويد» في منطقة بالدماغ معروفة بتأثرها مبكراً بألزهايمر. وكانت هذه العلاقة أسوأ عند الرجال منها عند النساء. ووجد الباحثون أيضاً أن قياسات الدهون الحشوية المرتفعة ترتبط بزيادة عبء الالتهاب في الدماغ.

من جهته، قال الباحث الرئيسي للدراسة بكلية الطب في جامعة واشنطن، الدكتور سايروس راجي، إن هذه النتائج لها العديد من الآثار الرئيسية للتشخيص والتدخل المبكر لمرض ألزهايمر. وأضاف عبر موقع «يوريك أليرت»، الإثنين: «تُظهر الدراسة أن دهون البطن الحشوية يمكن أن تُحدث تغييرات في الدماغ بوقت مبكر من عمر الـ50 في المتوسط، أي ما يصل إلى 15 عاماً قبل ظهور أعراض فقدان الذاكرة المبكرة المرتبط بألزهايمر»، مشيرا إلى أن النتائج قد تتوجه إلى الدهون الحشوية كهدف علاجي، للوقاية من خطر الإصابة بالتهاب الدماغ والخرف في المستقبل.

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