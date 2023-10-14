صعوبات الحركة من العلامات المبكرة للإصابة بألزهايمر

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت أبحاث أخيرة أن ظهور بعض الصعوبات المفاجئة على الحركة والمشي ربما تكون من العلامات المبكرة على التدهور المعرفي بالمخ، والإصابة بمرض ألزهايمر، خصوصا مع التقدم في العمر.

ووجد الباحثون، في الدراسة المنشورة بدورية «Current Biology» العلمية، أن الأشخاص المصابين بألزهايمر في المراحل المبكرة يجدون صعوبة في الالتفاف خلال المشي، كما نقل موقع «ميديكال نيوز توداي».

واعتمد الباحثون في معهد علم الأعصاب الإدراكي بجامعة «كولدج لندن» على محاكاة الواقع الافتراضي ونموذج حاسوبي، لاستكشاف تعقيدات أخطاء الحركة التي لوحظت سابقا لدى الأشخاص المصابين بألزهايمر.

وقسم الباحثون المشاركين إلى ثلاث مجموعات: شملت الأولى 31 شابا يافعا، والثانية على 36 من كبار السن الأصحاء، وضمت المجموعة الثالثة 43 شخصا يعانون تدهورا معرفيا بسيطا.

اليابان تمنح الموافقة لأول علاج للزهايمر

لقاح تجريبي جديد يفتح الباب أمام علاج الزهايمر

استخدام تقنية الواقع الافتراضي في الدراسة

وجرى تقسيم المجموعة الثالثة إلى ثلاث مجموعات فرعية بناء على معيار العلامات الحيوية للسائل النخاعي. ومن بين هؤلاء، كانت نتيجة اختبار 11 مشاركا إيجابية بالنسبة للأدلة الحيوية لمرض ألزهايمر الكامن.

ثم طلب الباحثون من المشاركين إكمال بعض المهام مع ارتداء نظارات الواقع الافتراضي، حيث سار المشاركون على مسار محدد بعلامات مرقمة، يتكون من مسارين مستقيمين يتصلان باستدارة، ثم كان عليهم العودة إلى نقطة البداية دون توجيه. وأدى المشاركون هذا الاختبار تحت ثلاثة ظروف بيئية مختلفة، لاختبار مهارات التوجيه الخاصة بهم.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين يعانون ضعفا إدراكيا معتدلا، والذين أظهروا المؤشرات الحيوية لمرض ألزهايمر الأساسي، بالغوا باستمرار في تقدير المنعطفات على الطريق، وأظهروا تباينا متزايدا في إحساسهم بالاتجاه.

مع ذلك، لم يجر ملاحظة هذه المشكلة لدى المشاركين الأكبر سنا الأصحاء أو الأشخاص الذين يعانون ضعفا إدراكيا خفيفا، والذين ليست لديهم مؤشرات حيوية إيجابية للسائل الدماغي الشوكي لمرض ألزهايمر.

ولخص الباحثون أن أخطاء التوجيه في أثناء الحركة والمشي من العلامات الخاصة على الإصابة بألزهايمر، وليست لها علاقة بالتقدم في العمر أو التدهور المعرفي بشكل عام.