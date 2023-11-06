دراسة أميركية تربط بين الملح والإصابة بالسكري من النوع الثاني

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

دائما ما نربط بين الإصابة بالسكري من النوع الثاني والإفراط في تناول السكريات والمحليات الصناعية، لكن دراسة أميركية جديدة سلطت الضوء على دور الملح في الإصابة بهذا النوع من داء السكري.

أجرى الدراسة باحثون من جامعة نيو أورلينز، واستخدموا بيانات 400 ألف شخص، في دراسة استمرت 12 عاما على الأقل، أصيب خلالها 13 ألف من المشاركين بداء السكري من النوع الثاني، كما نقل موقع «ساينس ألرت».

والدراسة الأخيرة من نوع الدراسات المبنية على مشاهدات، والتي لا تثبت أن أمرا يسبب آخر، لكن تثبت أن هناك علاقة ما بينهما.

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الملح وزيادة احتمالات الإصابة بالسكري

وتوصلت نتائج الدراسة الأميركية إلى وجود علاقة بين الإفراط في استخدام ملح الطعام والإصابة بالسكري من النوع الثاني، لكن مؤلفي الدراسة أكدوا الحاجة إلى إجراء مزيد الأبحاث في هذا الشأن لإثبات العلاقة السببية بينهما.

ولاحظت زيادة بنسبة 39% في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بالنسبة لمستخدمي الملح بشكل منتظم، ما يسلط الضوء على أهمية اتباع حمية غذائية منخفضة الصوديوم لتخفيض فرص الإصابة بداء السكري.

بالمقارنة مع أولئك الذين لم يستخدموا الملح أبدا أو نادرا، فإن المشاركين الذين أضافوا الملح أحيانا أو عادة أو دائما لديهم خطر أعلى بنسبة 13% و20% و39% للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.