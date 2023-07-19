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«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 19 يوليو 2023, 11:41 صباحا
«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة
فراولة مثلجة. (أرشيفية: الإنترنت)
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يحذر خبراء التغذية من اتباع «التريند» الشهير بشأن تناول الفاكهة المثلجة، وذلك بسبب الأمراض التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان في هذه الحالة، يكون مصدرها مبرد المتجر أو الموزع قبل وصولها المنزل.

وتعمل إدارة الدواء والغذاء الأميركية منذ أشهر الآن على تقييم التفشي السريع لمرض التهاب الكبدي الوبائي «فيروس أ» المرتبط بتناول الفراولة العضوية المجمدة المستوردة من المكسيك، حسب موقع «EatThis».

وأصيب تسعة أشخاص على الأقل بالفيروس، مايو الماضي، بينهم ثلاث حالات خطيرة. وفي يونيو الماضي، أعلنت شركة «Willamette Valley Fruit» في ولاية أوريغون الأميركية استدعاء شحنة من منتجات الفاكهة المجمدة، بينها الفراولة، لتصبح رابع شركة تقدم على القرار نفسه.

وأثرت عمليات الاستدعاء تلك على متاجر شهيرة بينها «كوستكو» و«وولمارت» و«تريدر جو» وغيرها.

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تلوث الفاكهة المجمدة ببكتيريا الليستريا
من ناحية أخرى، أعلنت عديد من الشركات استدعاء فاكهة مجمدة، بينها الفراولة والكرز، من كبرى المتاجر الأميركية خوفًا من تلوثها ببكتيريا الليستريا المستوحدة.

وترتفع في الولايات المتحدة نسب المصابين بالعدوى بسبب الأمراض المنقولة من الأطعمة، وتصل إلى واحد من كل 6 أميركيين سنويًا.

يمكن أن يؤدي التهاب الكبدي «فيروس إيه» إلى التهاب الكبد، ويمكن أن تتطور في حوالي 5% من الحالات إلى تليف الكبد وفشل كبدي.

يمكن أن تتراوح أعراض التهاب (الكبد أ) من مرض خفيف يستمر لبضعة أسابيع إلى مشاكل أكثر خطورة تستمر عدة أشهر، وتشمل التعب وآلام البطن واليرقان (اصفرار الجلد والعينين) واختبارات الكبد غير الطبيعية والبول الداكن.

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