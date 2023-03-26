نساء يجدفن 80 يوما لدعم مرضى السرطان

القاهرة - بوابة الوسط

في مبادرة تضامنية مع مرضى السرطان، وصلت ست نساء إلى جزيرة موريا في بولينيزيا الفرنسية، السبت، بعدما تناوبن على التجديف في مياه المحيط الهادئ لثمانين يوما انطلاقا من البيرو.

وترمي المشاركات في هذه المغامرة الرياضية المسماة «كاب أوبتيمسيت»، إلى مساعدة الأطفال المصابين بالسرطان ودعم الأشخاص المواكبين لهم.

وبعدما انطلقن في الرابع من يناير من ليما، استُقبلت المشاركات في المبادرة، وهنّ خمس فرنسيات وإسبانية، على بعد نحو ثمانية آلاف كيلومتر من نقطة الانطلاق، من جانب المئات من سكان بولينيزيا، بينهم بعض المصابين بالسرطان، وفق «فرانس برس».

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وهنّ اجتزن الأمتار الأخيرة على قارب تقليدي يضم ستة مقاعد، قبل لم الشمل مع عائلاتهن.

ويعد السرطان أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال والمراهقين، حيث يُصاب سنويا ما يقدر بنحو 400 ألف طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 0 و19 عاما، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت ألكسندرا لوكس، وهي إحدى المشاركات في التجديف، إنها تشعر بـ«فرح غامر وارتياح كبير مع تكليل مشروع استمر التحضير له ثلاث سنوات» عبر «الالتقاء بابنتي بعد استقبال استثنائي».

وأوضحت إيمانويل بيشرون، وهي مشاركة أخرى في هذه المبادرة، أن «تجديف كل امرأة منا لأربع ساعات يوميا كان مهمة شاقة حقاً، لكنّه كان أيضاً تحديا ذهنيا وبشريا من خلال العيش معاً على مركب صغير».

رياضيات محترفات

وجميع المشاركات في هذه المبادرة رياضيات محترفات، وإحداهنّ، بطلة العالم في الإنقاذ البحري ستيفاني بارنيكس، تغلبت أربع مرات على السرطان، حسب «فرانس برس».

وتناوبت المشاركات بواقع مرة كل ساعة، ليلا نهارا، لاجتياز هذه المسافة بوضعية الاستلقاء أو القرفصاء، على لوح تجديف عريض.

ويتيح هذا التحدي الذي أطلقته جمعية «هوب تيم إيست» جمع أموال لتجهيز مراكز العناية بمعدات رياضية ومرافقة الأطفال المصابين بالسرطان.

ودرّ كل كيلومتر اجتازته النساء 600 يورو، ما أتاح لهنّ جمع 80 ألف يورو، سيصب 40% منها لتمويل التحدي والـ60% الأخرى لدعم مبادرات تضامنية.