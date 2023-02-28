  • Alwasat News
Atwasat

كيف تستعد صحيا لاستقبال فصل الربيع؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 02:31 مساء
كيف تستعد صحيا لاستقبال فصل الربيع؟
نصائح بشأن إعداد الجسم لفصل الربيع (الإنترنت)
alwasat radio

يمتد فصل الربيع في ليبيا من مارس إلى مايو، وهي الفترة التي تشهد تغييرات جوية تؤثر في صحة الإنسان، ما يستدعي الالتزام ببعض الاستعدادات الخاصة.

وتنصح الدكتورة ناتاليا بالاشوفا، اختصاصية الغدد الصماء، بإعداد الجسم وتهيئته لاستقبال فصل الربيع، بالوقاية من العدوى الفيروسية واتباع نظام غذائي متكامل وتناول الفيتامينات.

- كيف نفرق بين حساسية الربيع وأعراض «أوميكرون»؟

وتشير الدكتورة إلى أن بداية فصل الربيع تؤثر في الحالة الصحية لبعض الناس، مثل إصابتهم بأمراض فترة البرد، حسب «روسيا اليوم».

وتضيف: الربيع والخريف هما موسما ذروة الإصابة بأمراض البرد، لذلك للوقاية منها ولحماية الجسم يجب اتباع روتين يومي يتضمن ممارسة النشاط البدني وتناول الفيتامينات أو المكملات الغذائية.

هرمون الميلاتونين 
ووفقا لها، يتغير في الربيع إنتاج هرمون الميلاتونين وهرمونات أخرى. لذلك يجب الخلود إلى النوم قبل منتصف الليل، وأن يستمر النوم فترة لا تقل عن ست ساعات. كما يجب الحفاظ على توازن الطاقة في التغذية.

وتشير الطبيبة، إلى أن الكثيرين يعانون من نقص في الفيتامينات والعناصر المعدنية طوال السنة. لذلك عليهم تناول الفيتامينات دائما، لا سيما (D) و(C) والزنك والسيلينيوم.

وتضيف: فيتامين (D) موجود في الأسماك والمأكولات البحرية، ويمكن الحصول عليه بواسطة الشمس. أما فيتامين (C) فيمكن الحصول عليه من تناول الفلفل الحلو والسبانخ والكيوي والحمضيات، والزنك موجود في لحم البقر والكبد والمأكولات البحرية. والسيلينيوم موجود في البقوليات والفستق ونخالة القمح.

وتنصح الدكتورة بممارسة النشاط البدني الذي يساعد على تحسين حالة الأوعية الدموية والقلب ومنظومة المناعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر

«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر
واشنطن تطالب مكسيكو بتسليمها ابن «إل تشابو»

واشنطن تطالب مكسيكو بتسليمها ابن «إل تشابو»
سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني أفضل مدرب ومارتينيز الحارس الأول

سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني أفضل مدرب ...
خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال شهر

خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال ...
اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)

اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء ...
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي

رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي
وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين

وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين
«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»

«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»
الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)

الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)
«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر

«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون

«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا

كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟

مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية

دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية
عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية

عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية
حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض

حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
التنبؤ بالسكتة الدماغية عبر اختبار الـ20 ثانية
التنبؤ بالسكتة الدماغية عبر اختبار الـ20 ثانية
كلمة السر «أوزمبيك».. لماذا تثير منصة «تيك توك» قلق الأطباء؟
كلمة السر «أوزمبيك».. لماذا تثير منصة «تيك توك» قلق الأطباء؟
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للخصوبة.. السبت
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للخصوبة.. السبت
هل البروتينات النباتية أفضل لصحة الإنسان أم الحيوانية؟
هل البروتينات النباتية أفضل لصحة الإنسان أم الحيوانية؟
المهرّج فلافيو.. طبيب نفسي يبث الأمل في نفوس مدمني المخدرات
المهرّج فلافيو.. طبيب نفسي يبث الأمل في نفوس مدمني المخدرات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: ليبية تتبرع بكليتها لزوجها بعد جراحتين في مستشفى بطرابلس
بالفيديو: ليبية تتبرع بكليتها لزوجها بعد جراحتين في مستشفى ......
أعراض نقص فيتامين «D» وكيفية تعويضه
أعراض نقص فيتامين «D» وكيفية تعويضه...
تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص
تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص...
تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا
تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا...
هذه الأطعمة تمنع فقدان البصر.. وتعالج جفاف العين
هذه الأطعمة تمنع فقدان البصر.. وتعالج جفاف العين...
المزيد
كيف تستعد صحيا لاستقبال فصل الربيع؟
كيف تستعد صحيا لاستقبال فصل الربيع؟...
من الأعراض إلى الوقاية.. كل ما تحتاج معرفته عن الحصبة
من الأعراض إلى الوقاية.. كل ما تحتاج معرفته عن الحصبة...
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية...
المهرّج فلافيو.. طبيب نفسي يبث الأمل في نفوس مدمني المخدرات
المهرّج فلافيو.. طبيب نفسي يبث الأمل في نفوس مدمني المخدرات...
هل البروتينات النباتية أفضل لصحة الإنسان أم الحيوانية؟
هل البروتينات النباتية أفضل لصحة الإنسان أم الحيوانية؟...
المزيد