كيف تستعد صحيا لاستقبال فصل الربيع؟

القاهرة - بوابة الوسط

يمتد فصل الربيع في ليبيا من مارس إلى مايو، وهي الفترة التي تشهد تغييرات جوية تؤثر في صحة الإنسان، ما يستدعي الالتزام ببعض الاستعدادات الخاصة.

وتنصح الدكتورة ناتاليا بالاشوفا، اختصاصية الغدد الصماء، بإعداد الجسم وتهيئته لاستقبال فصل الربيع، بالوقاية من العدوى الفيروسية واتباع نظام غذائي متكامل وتناول الفيتامينات.

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وتشير الدكتورة إلى أن بداية فصل الربيع تؤثر في الحالة الصحية لبعض الناس، مثل إصابتهم بأمراض فترة البرد، حسب «روسيا اليوم».

وتضيف: الربيع والخريف هما موسما ذروة الإصابة بأمراض البرد، لذلك للوقاية منها ولحماية الجسم يجب اتباع روتين يومي يتضمن ممارسة النشاط البدني وتناول الفيتامينات أو المكملات الغذائية.

هرمون الميلاتونين

ووفقا لها، يتغير في الربيع إنتاج هرمون الميلاتونين وهرمونات أخرى. لذلك يجب الخلود إلى النوم قبل منتصف الليل، وأن يستمر النوم فترة لا تقل عن ست ساعات. كما يجب الحفاظ على توازن الطاقة في التغذية.

وتشير الطبيبة، إلى أن الكثيرين يعانون من نقص في الفيتامينات والعناصر المعدنية طوال السنة. لذلك عليهم تناول الفيتامينات دائما، لا سيما (D) و(C) والزنك والسيلينيوم.

وتضيف: فيتامين (D) موجود في الأسماك والمأكولات البحرية، ويمكن الحصول عليه بواسطة الشمس. أما فيتامين (C) فيمكن الحصول عليه من تناول الفلفل الحلو والسبانخ والكيوي والحمضيات، والزنك موجود في لحم البقر والكبد والمأكولات البحرية. والسيلينيوم موجود في البقوليات والفستق ونخالة القمح.

وتنصح الدكتورة بممارسة النشاط البدني الذي يساعد على تحسين حالة الأوعية الدموية والقلب ومنظومة المناعة.