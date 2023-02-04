تقليل الملح والسكر من أجل وجبات صحية للأطفال

القاهرة - بوابة الوسط

تبلغ نسبة السمنة بين الأطفال والمرتهقين الأميركيين نحو 20%، أي أنها تطال نحو 15 مليون شخص من صغار السن، وهو الأمر الذي يتطلب الانتباه لمسألة التغذية بشكل جيد.

وأعلنت السلطات الصحية، الجمعة، قواعد جديدة للوجبات المدرسية بينها الإقلال من الملح والسكّر، بهدف جعل هذه الوجبات التي يتناولها ملايين الأطفال صحية أكثر، وفق «فرانس برس».

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وتتولى وزارة الزراعة الأميركية وضع معايير للأغذية والمشروبات، التي تُقدّم في المدارس في إطار برامج الغداء المدرسية.

وتوفر هذه البرامج وجبات مجانية أو منخفضة التكلفة في المدارس الحكومية وبعض المدارس الخاصة. ويفيد نحو 30 مليون طفل من وجبات الغداء و15 مليوناً من وجبات الفطور.

المعايير الجديدة

وستُطبق المعايير الجديدة تدريجا حلال السنوات المقبلة، بعد مرحلة انتقالية تهدف إلى إعطاء المدارس الوقت للتكيف، وتمكين قطاع الوجبات من ابتكار منتجات جديدة أو تحسين الحالية.

وفي ما يتعلق بالسكريات المضافة، تتمثل الخطوة الأولى في الحدّ منها اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026 في منتجات معينة، كرقائق الذرة والزبادي. على أن يُفرض سقف أسبوعي لكمية السكريات اعتباراً من 2027-2028.

مستوى الملح المسموح

كذلك تقضي المعايير الجديدة بتخفيضات متتالية (في كل مرة بنسبة 10 في المئة) في مستوى الملح المسموح به على مدار الأسبوع.

وأجازت القواعد الجديدة الاستمرار في تقديم الحليب المنكّه للجميع، أو فقط للتلاميذ الأكبر سناً. واقترحت الوزارة في هذا الإطار خيارات عدة ممكنة في هذا المجال. ولكن ينبغي أن تراعي هذه المشروبات في كل الأحوال المعايير الجديدة للسكريات المضافة.

وستركّز الوجبات المدرسية بصيغتها الجديدة على الحبوب الكاملة. وتتاح هذه القواعد الجديدة للتعليقات العامة لفترة معينة تُقر بعدها نهائياً لتصبح سارية المفعول اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026.