«يونيسف»: 32 ألف طفل ليبي يعانون سوء التغذية الحاد

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إن 32 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد في ليبيا.

وحذرت المنظمة الأممية في تقريرها السنوي، من تفاقم ضعف الأطفال بسبب تغير المناخ وندرة المياه، مشيرة إلى ارتفاع معدل الهزال والتقزم لدى الأطفال دون الخامسة، في مقابل انخفاض معدل وفيات الأطفال، وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال).

تطورات الحماية الاجتماعية لأطفال ليبيا

ورصد التقرير الأممي تطورات الحماية الاجتماعية لأطفال ليبيا، إذ ذكر أن مستويات الالتحاق بالمدارس ظلت مرتفعة، مشيرا إلى أن ليبيا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها منحة أطفال، وقد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذها بشكل شبه كامل.

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وفي نوفمبر الماضي، قالت «يونيسف»: إن الأطفال في عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها ليبيا، يعانون من الآثار المروّعة للنزاعات التي طال أمدها والعنف المجتمعي والذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والاجتماعية.