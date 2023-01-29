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فئران البراري تدفع العلماء لإعادة النظر في دور «هرمون الحب»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 10:32 صباحا
فئران البراري تدفع العلماء لإعادة النظر في دور «هرمون الحب»
بالونات على شكل قلب على برج سيدني في أستراليا بتاريخ 14 فبراير 2012 (أ ف ب)
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أجريت دراسة حديثة على فئران البراري، ما فتح الباب لإعادة النظر في دور الأوكسيتوسين الذي يعرف بـ«هرمون الحب»، لدوره في العلاقات العاطفية وحتى بين الأمهات وأبنائهن.

وأثبتت الدراسة أنه رغم إزالة المستقبلات المرتبطة بهذا الهرمون، فإن فئران البراري بقيت قادرة على إنشاء علاقات قوية كثنائيات، فضلا عن استمرار إناثها في الحَمْل وتوفير رعاية لصغارها، وفق «فرانس برس».

وفئران البراري هي من أنواع الثدييات النادرة التي تستمر العلاقة بين ثنائياتها مدى الحياة، ما يجعلها مُناسبة جدا لدراسات تتناول مواضيع مماثلة.

- تأثيرات مختلفة لارتفاع هرمون الذكورة على صحة النساء والرجال

وفي دراسات سابقة، أصبحت الفئران عقب إعطائها دواء أوقف إفراز هرمون الأوكسيتوسين، وحيدة، فيما عجزت الإناث منها عن إنتاج الحليب لصغارها.

وعمل الطبيب النفسي ديفاناند مانولي، وعالم الأحياء العصبية نيراو شاه، بطريقة مختلفة في هذه الدراسة، إذ أنتجا فئرانا برارية معدلة وراثيا بطريقة تحرمها من وجود مستقبلات الأوكسيتوسين في جسمها.

 النتيجة مفاجأة
وأتت النتيجة مفاجأة لهما، فالفئران المُعدّلة وراثيا لم تواجه أي مشكلة في التزاوج مع فئران أخرى من النوع نفسه لم تخضع لأي تعديل، فيما لم تجد إناث الفئران المُعدّلة صعوبة في رعاية صغارها.

واعتُبرت نتيجة الاختبار مؤشرا على أنّ الأوكسيتوسين ليس المحرك الأساسي أو الوحيد للأحاسيس المرتبطة بتشكيل ثنائيات أو الرعاية التي توفرها الأمهات للأبناء.

وقال ديفاناند مانولي، وهو أستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، في حديث إلى وكالة «فرانس برس» إنّ «الجينات أثبتت عدم وجود نقطة تعطيل واحدة للسلوكيات التي تُعد ضرورية جدا لاستمرار الأنواع».

مستقبلات الأوكسيتوسين
وأثبت البحث من جهة ثانية، أنّ حرمان أحد طرفي الثنائي من مستقبلات الأوكسيتوسين سجّل آثارا سلبية، حسب الدراسة التي نُشرت الجمعة في مجلة «نورون» العلمية.

ولم تظهر فئران ذكور معدلة وراثيا تم تزويجها إلى إناث غير معدلة، العنف الذي كان يُسجّل في العادة عند مواجهتها إناثا أخرى.

وبينما كانت الإناث المُعدّلة وراثيا قادرة على إنجاب صغار والاعتناء بهنّ، أنجب بعضها عددا أقل من الصغار، فيما بقي عدد أقل من هؤلاء على قيد الحياة، مقارنة بعدد صغار إناث الفئران غير المُعدّلة.

إلى ذلك، أتى وزن الفئران الصغيرة التي أنجبتها الإناث المُعدّلة أقل من صغار الفئران غير المعدلة، ما يشير إلى أنّ الأمهات التي خضعت لتعديل وراثي، لم يكن حملها صحيا بما يكفي.

وأشار الباحثون إلى أنّ التجربة شملت فقط ثنائيات أحد أطرافها خضع لتعديل فيما الآخر من نوع «برّي»، موضحين أنّ الثنائيات المكوّنة من فئران معدلة حصرا يمكن أن توفّر نتائج مختلفة، وفق «فرانس برس».

وفي كل الأحوال، أظهرت الدراسة أنّ لهرمون الأوكسيتوسين دورا متباينا في مختلف السلوكيات.

طرق تعويضية أخرى
وربما قد تكون الحيوانات التي كَبُرت من دون مستقبلات الأوكسيتوسين طوّرت «طرقا تعويضية أخرى» ساعدتها على التزاوج وساعدت صغارها على النمو، حسب شاه، الأستاذ في جامعة ستانفورد.

وأشارت الدراسة إلى أنّ الأوكسيتوسين ليس سوى أحد العوامل الوراثية التي تتحكم في السلوك الاجتماعي. وقال مانولي «أعتقد أنّ دراستنا أظهرت وجود طرق عدة تنظم هذه السلوكيات المعقدة جدا».

واستُخدم الأوكسيتوسين في بعض الحالات لمعالجة اضطرابات التعلّق وحالات عصبية ونفسية أخرى، إلا أنّ المعلومات العلمية في شأن فعاليته لا تزال محدودة.

وأعرب شاه ومانولي عن أملهما في التوصل إلى معلومات إضافية عن هرمونات ومستقبلات أخرى تلعب دورا في التزاوج ورعاية الأم لأبنائها.

وأكد مانولي أنّ «هذه الطرق الأخرى قد تُستخدم كأهداف علاجية جديدة».

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