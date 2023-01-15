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جهاز المناعة لدى الإنسان بدأ التحور قبل 4500 عام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 10:47 صباحا
جهاز المناعة لدى الإنسان بدأ التحور قبل 4500 عام
صورة مؤرخة في 5 يناير 2023 لأدوية في أحد مختبرات مايين في غرب فرنسا (أ ف ب)
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بدأ جهاز المناعة لدى الإنسان، قبل 4500 عام، التحوّر لمقاومة انتشار أمراض معدية بشكل أفضل، على حساب حمايته ضد أنواع أخرى من الأمراض، حسب ما كشف العلماء.

وتتعقب دراسة حديثة تطور التحوّرات الجينية خلال الـ10 آلاف عام الماضية، أي منذ العصر الحجري الحديث عندما تخلى الصيادون عن حياة الترحال التي كانوا يعيشونها لتطوير الزراعة وتربية الماشية، وفق «فرانس برس».

وحلّل العلماء الحمض النووي القديم لـ2300 فرد أوروبي عُثر عليه خلال عمليات حفر أثرية مختلفة، وخزّن في قاعدة بيانات. ودمجوا هذه العينات مع 500 جين حديث وطوّروا طريقة لتحديد وتأريخ الاختلافات الجينية التي حدثت مع مرور الوقت، في نهج قائم على تسلسل جين الإنسان البدائي، وهو تخصص فاز عنه بجائزة نوبل الطب للعام 2022 عالم الأحياء السويدي سفانتي بابو.

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ومن بين مئات الآلاف من التحوّرات المستخلصة، حدّد الباحثون أن بعضا منها «مفيد في مكافحة العدوى».

وهذه التحوّرات موجودة في 89 جينا، حسب ما يشرح لويس كوينتانا-مورسي، مدير الدراسة المنشورة في مجلة «سيلز جينومكس».

كذلك، اكتشف العلماء تواترا متزايدا لهذه الجينات الـ89، التي لها دور في استجابتنا المناعية ضد مسببات الأمراض، كما أضاف هذا الأستاذ في معهد باستور وكوليج دو فرانس.

وازدادت هذه التحوّرات المفيدة لبقائنا على مر العصور، بفضل اختيار «إيجابي» لتكيف البشر مع البيئة.

الهجرة الكبرى
وقال كوينتانا-مورسي إن الاكتشاف الثاني يتمثل في أنه «نجحنا في التأريخ بدءا من الوقت الذي أصبحت فيه مفيدة، وتحديدا منذ 4500 عام، اعتبارا من العصر البرونزي».

وهذا التاريخ يتزامن مع «وصول الهجرة الكبرى من سهول آسيا الوسطى، لشعوب يامنايا التي أتت بلغات الهندو-أوروبية والتي يحمل جميع الأوروبيين اليوم آثارا وراثية منها»، كما أوضح هذا الخبير في الوراثة السكانية.

وأدت هذه الهجرة إلى نمو كبير في عدد السكان الأوروبيين، ووفرت أرضًا خصبة لانتشار الميكروبات المسببة للأمراض.

واستبعدت الدراسة أن تكون شعوب يامنايا قد جلبت معها مسببات أمراض جديدة بدليل أن «التحوّرات الجينية كانت موجودة أصلا قبل هذه الهجرة، لكنها كانت غير نشطة لأنه لم يكن هناك العديد من الأمراض. مع النمو السكاني أصبحت مفيدة لمكافحة العدوى» كما شرح المؤلف.

الأمراض المعدية
لكن كان هناك «ثمن كان يجب دفعه». ففي حين ازدادت حمايتنا من الأمراض المعدية، جعلتنا هذه التحوّرات نفسها «أكثر عرضة» لأمراض المناعة الذاتية، مثل مرض كرون أو الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي وكذلك الأمراض الالتهابية.

وهذه أمراض تقتل أقل بكثير من الأمراض المعدية، وهو ما يفسر تكيّف مناعتنا مع الخطر الأكبر، وفق «فرانس برس».

وقال كوينتانا-مورسي «كنا نعلم أن نظامنا أصبح أقل مقاومة لأمراض المناعة الذاتية والالتهابات، لكننا لم نكن نعلم أن هذا يعود إلى مطلع العصر البرونزي».

وذلك يدحض الفرضية الصحية التي تقول إن وصول اللقاحات والمضادات الحيوية في القرن العشرين هو ما أسهم في تطور أمراض المناعة الذاتية والالتهابات، في مقابل انخفاض انتشار الأمراض المعدية.

وبسبب نقص العيّنات الكافية في القارات الأخرى، لم يتمكّن معدو الدراسة من معرفة ما إذا كان هذا التطور هو نفسه في سائر أنحاء العالم.

لكن اكتشافهم قد يفتح مجالا للبحث الطبي من خلال تطوير علاجات تستهدف جينات معينة.

 

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