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ثاني سبب يؤدي للعمى في ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن «الغلوكوما»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 03:07 مساء
ثاني سبب يؤدي للعمى في ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن «الغلوكوما»
الغلوكوما (الإنترنت)
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كشف مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور حيدر السائح، أن مرض الغلوكوما (الماء الأزرق) يعتبر ثاني سبب يؤدي للعمى في ليبيا.

وجاء ذلك لمناسبة إجراء المسح الوطني الخاص بمرض الغلوكوما (الماء الأزرق) في الجنوب الليبي.. فماذا عن هذا المرض؟

- حيدر السائح: مؤشر خطير يكشف انتشار مرض الغلوكوما في ليبيا

الغلوكوما وتعرف أيضا باسم «الزَرَق» و«الماء الأزرق» وهي حالة خطيرة للعين يمكن أن تسبب العمى، إذ إنه يضر بالعصب البصري الذي ينقل المعلومات من عينيك إلى المركز البصري في دماغك.

ويمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى فقدان البصر بشكل دائم، وغالبا ما تحدث الغلوكوما بسبب الضغط الشديد داخل إحدى العينين أو كلتيهما، حسب موقع «المركز الملكي الإسباني».

الأعراض:
عدم وضوح الرؤية (رؤية ضبابية مفاجئة).
صداع حاد.
قيء وغثيان.
ألم شديد في العين.
احمرار العين.
رؤية هالات حول الضوء (قوس قزح).

علاج الغلوكوما
لا يمكن الشفاء من الضرر الناتج عن الغلوكوما، لكن يمكن أن يساعد العلاج والفحوص المنتظمة في إبطاء فقدان البصر أو الوقاية منه، خاصة عند ملاحظة المرض في مراحله المبكرة، وفق «مايو كلينك».

تعالَج المياه الزرقاء عن طريق خفض ضغط العينين. وتشمل خيارات العلاج استخدام قطرات العين الموصوفة طبيا أو الأدوية الفموية أو العلاج بالليزر أو الجراحة أو مزيج من هذه الوسائل.

قطرات العين
غالبا ما يبدأ علاج الزَرَق أو الغلوكوما بقطرات للعين يصفها الطبيب، ويمكن أن يساعد بعض أنواع العلاج في تقليل ضغط العين من خلال تحسين تصريف السوائل من العين.

وكذلك يمكن أن يساعد البعض الآخر على تقليل كمية السوائل التي تفرزها العين. بناء على المستوى الذي يجب خفض ضغط العين إليه، يمكن أن يصف لك الطبيب أكثر من نوع قطرة عين.

الوقاية من الغلوكوما
يمكن أن تساعدك الخطوات التالية في اكتشاف الزَّرَق وعلاجه في مراحله الأولى. ويمكنها أن تساعد في الوقاية من فقدان البصر أو تبطئ من تفاقمه، حسب «مايو كلينك».

فحص العيون بصورة منتظمة. يمكن أن تساعد فحوصات العين الشاملة المنتظمة على اكتشاف مرض الزَّرَق في مراحله الأولى قبل أن يحدث أي ضرر كبير. وكقاعدة عامة، توصي الأكاديمية الأميركية لطب العيون بإجراء فحص شامل للعين كل خمسة إلى عشرة أعوام إذا كان عمرك أقل من 40 عاما، وكل عامين إلى أربعة أعوام إذا كان عمرك يتراوح بين 40 و54 عاما، وكل عام إلى ثلاثة أعوام إذا كان عمرك يتراوح بين 55 و64 عاما، وكل عام أو عامين إذا كان عمرك أكبر من 65 عاما.

إذا كنت معرضا للإصابة بمرض الزَّرَق، فسوف تحتاج إلى إجراء الفحوص بشكل أكثر تكرارا. اسأل طبيبك عن أفضل جدول لإجراء هذه الفحوصات بالنسبة لك.

كن على دراية بتاريخ عائلتك للإصابة بأمراض العين. يسري مرض الزَّرَق عادة في العائلات. وفي حال كنت من الفئات الأكثر عرضة للإصابة به، فسوف تحتاج إلى إجراء الفحوص بشكل أكثر تكرارا.

ارتداء واقٍ للعين. يمكن أن تؤدي إصابات العين الخطيرة إلى الإصابة بمرض الزَّرَق. لذلك ارتدِ الأدوات الواقية للعين عند استخدام الأدوات الكهربائية أو ممارسة الرياضة.

استخدام قطرات العين الموصوفة بانتظام. يمكن أن تقلل قطرات العين المستخدمة في علاج الزَّرَق من احتمال تحوُّل ارتفاع ضغط العين إلى مرض الزَّرَق. استخدم قطرات العين التي وصفها لك طبيب حتى ولو لم تكن لديك أعراض.

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