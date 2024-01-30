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صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في 2024

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 04:00 مساء
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في 2024
مقر صندوق النقد الدولي. (الإنترنت)
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رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 إلى 3,1%، مشيرا إلى «صمود» الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية حول العالم.

خفض توقعات التضخم
وفي البيانات المحدثة من تقريره السنوي حول الاقتصاد العالمي والتي نشرت الثلاثاء، أشار صندوق النقد إلى أنه يتوقع نموا بنسبة 3,1% هذا العام، مقارنة بزيادة 2,9% كانت متوقعة في تقرير سابق نشر في أكتوبر الماضي، مع إعادة تقييم ملحوظة للولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمكسيك، بحسب وكالة «فرانس برس».

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كذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أنه خفض توقعاته للتضخم لعام 2024 في الدول الأكثر ثراء بسبب نجاح سياسة رفع أسعار الفائدة، لكنه رفع توقعاته للاقتصادات الأخرى.

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