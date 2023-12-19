«ميرسك» تعيد توجيه سفنها عبر الرجاء الصالح لتجنب المرور بالبحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة ميرسك الدنمركية اليوم الثلاثاء، إن سفنها التي توقفت في السابق، وكان من المقرر أن تبحر عبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، سيتم تغيير مسارها لتدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وذكرت الشركة في بيان أنها أوقفت حتى أمس الإثنين، نحو 20 سفينة، نصفها ينتظر شرقي خليج عدن والبقية تنتظر جنوبي قناة السويس في البحر الأحمر أو إلى الشمال منها في البحر المتوسط، بحسب وكالة «رويترز».

وجرى استهداف سفينة حاويات لميرسك بصاروخ يوم الخميس الماضي، لكنه لم يصبها بينما كانت في طريقها من صلالة في سلطنة عمان إلى مدينة جدة السعودية.

وقالت مجموعة الشحن إن رحلات السفن المستقبلية المقرر لها عبور المنطقة، سيتم تقييمها كل على حدة لتحديد ما إذا كانت التعديلات ضرورية.

إطلاق عملية متعددة الجنسيات

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي أو المتعاونة معه.

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فيما قال كبير مفاوضي الحوثيين، محمد عبد السلام، اليوم الثلاثاء، إن جماعة الحوثي اليمنية، لن تغير موقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة، واكد أن المياه المحاذية لليمن آمنة للجميع باستثناء السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال.

وتابع أن التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة «لا داعي له أساسا»، خاصة أن المياه المحاذية لليمن آمنة للجميع باستثناء السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال، بسبب «الحرب العدوانية الظالمة على فلسطين والحصار على قطاع غزة».