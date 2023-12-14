أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، لتواصل مكاسبها السابقة، بعد تراجع أسبوعي أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، وإرسال مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إشارات بشأن انخفاض تكاليف الاقتراض في العام 2024.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 23 سنتا، بما يعادل 0.31%، إلى 74.49 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا، أو 0.16%، وأغلق عند 69.58 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن شركات الطاقة سحبت كمية أكبر من المتوقع قدرها 4.3 مليون برميل من النفط الخام من مخزوناتها خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر مع انخفاض الواردات.