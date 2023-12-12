تجاوز الوقت المحدد لاختتام «كوب 28» دون التوصل لاتفاق

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى الوقت المحدد لاختتام مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين بشأن تغير المناخ في دبي من دون التوصل لاتفاق كما وعد رئيسه الإماراتي سلطان الجابر، مع استمرار المفاوضات بشأن الوقود الأحفوري في مواجهة معارضة الدول المصدرة للنفط.

وقال سلطان الجابر في السادس ديسمبر إنه يريد اختتام المؤتمر على نحو «منظم يوم الثلاثاء 12 ديسمبر في الساعة 11.00 صباحا على أبعد تقدير»، أي السابعة بتوقيت غرينتش، وفق وكالة «فرانس برس».

ويشير برنامج المؤتمر الذي حددته الأمم المتحدة إلى أن يوم الثلاثاء هو اليوم الأخير للمؤتمر، من دون تحديد الساعة. ويُنتظر نشر مسودة اتفاقية جديدة خلال النهار.