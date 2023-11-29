تباين أسعار النفط.. «برنت» بـ81.65 دولار للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع توخي المستثمرين الحذر قبل اجتماع حاسم لـ«أوبك بلس» لتحديد سياسة الإنتاج في الأشهر المقبلة، في حين وفر تعطل الإمدادات في البحر الأسود أرضية لزيادة الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» ثلاثة سنتات إلى 81.65 دولار للبرميل، في حين ربحت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 12 سنتا، أو 0.2%، مسجلة 76.53 دولارا للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

ترقب لاجتماع «أوبك بلس»

وارتفع الخامان القياسيان نحو 2% أمس الثلاثاء بفضل احتمال تمديد منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا «أوبك بلس» تخفيضات الإمدادات أو تعميقها، فضلا عن المخاوف بشأن إنتاج النفط في قازاخستان وضعف الدولار الأمريكي.

ومن المقرر أن تعقد «أوبك بلس» اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت يوم الخميس لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024، بعد تأجيل الاجتماع من 26 نوفمبر، وقالت أربعة مصادر في المجموعة لـ«رويترز» إن المحادثات ستكون صعبة ومن الممكن تمديد الاتفاق السابق بدلا من تخفيضات أعمق في الإنتاج.