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السعودية تستضيف معرض «إكسبو 2030»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 08:25 مساء
السعودية تستضيف معرض «إكسبو 2030»
معرض «اكسبو 2030» بالرياض. (الإنترنت)
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أعلن المكتب الدولي للمعارض الثلاثاء أن العاصمة السعودية الرياض ستستضيف معرض «إكسبو 2030» متقدمة في شكل كبير على بوسان (كوريا الجنوبية) وروما.

وحصدت الرياض 119 صوتًا مقابل 29 لبوسان و17 لروما، أي أنها فازت بثلثي الأصوات الـ165 بحسب نتائج المكتب الدولي للمعارض.  ولدى إعلان النتائج سادت أجواء الفرح داخل الوفد السعودي الكبير، بحسب «فرانس برس».

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود «إن المملكة العربية السعوية ستقدم نسخة استثنائية لـ إكسبو 2030». وتابع «أن السعودية ستركز على أهداف التنمية المستدامة خلال استضافتها إكسبو 2030». وأضاف وزير الخارجية السعودي «عملنا على الكثير من المبادرات وسنكرس جهودنا من أجل التعاون الدولي ونرحب بكم في الرياض». وأوضح أن «ولي العهد قاد بشكل شخصي ملف استضافة الرياض للمعرض وفوز الرياض باستضافة المعرض يعكس ثقة العالم بالمملكة».

السعودية تفوز بمعرض إكسبو 2030 
من جهته، أعلن دميتري كيركنتزيس الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض أن «السعودية فازت بمعرض إكسبو 2030 بشكل حاسم» مهنئًا الرياض بـ«فوزها الساحق». وقال خلال مؤتمر صحفي بعد التصويت «سيكون هذا المعرض حافزا لتحول» المملكة.

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وتنافست الرياض وبوسان وروما للفوز بتنظيم معرض «إكسبو 2030» الدولي أملا منها في أن تسمح مشاريعها الخضراء ذات القيمة التكنولوجية العالية، باستضافة الفعالية التي تجذب ملايين الزوار.

ومارست الدول المرشحة الثلاثة ضغوطًا كثيفة لأشهر في سبيل استضافة هذا الحدث، وخلال عرض ملفات كل مدينة في يونيو في باريس، حضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

معارض «إكسبو» تقام كل خمسة أعوام 
وتُقام معارض «إكسبو» كل خمسة أعوام وتستمر لمدة ستة أشهر حدّا أقصى. وتسمح هذه المعارض للبلد المختار «بإظهار نفسه للعالم» فيما يكون «مختبرًا للمهندسين المعماريين»، حسبما قال في أبريل 2022 الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كيركنتزيس لقناة «تي في 5 موند».

على سبيل المثال، بُني برج إيفل في باريس بمناسبة معرض «إكسبو 1889» ومعلم «أتوميوم» في بروكسل بمناسبة «إكسبو 1958» و«الإبرة الفضائية» في سياتل بالولايات المتحدة بمناسبة «إكسبو 1962».

واجتذب معرض «إكسبو 2020» في دبي 24 مليون زائر. وسيُقام معرض العام 2025 في مدينة أوساكا اليابانية. وأُقيم المعرض العالمي الأول في العام 1851 في لندن.

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