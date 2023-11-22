تعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة «بيرلوتي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «إل في إم إتش» الرائدة عالميًا في مجال المنتجات الفاخرة الثلاثاء، تعيين الرئيس التنفيذي لشركة «شوميه» جان مارك مانسفيلت في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «بيرلوتي» اعتبارًا من الأول من يناير 2024، ليخلف بذلك أنطوان أرنو الذي سيبقى رئيسًا للماركة.

وقال المدير العام المفوّض لـ«إل في إم إتش» توني بيلوني، في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس»، «تحت قيادة أنطوان، تخطّت ماركة بيرلوتي مرحلة الجائحة متبوئةً مكانة ممتازة مع تحقيقها نموًا ملحوظًا في مبيعاتها وأرباحها. وسيواصل جان مارك بالتأكيد تعزيز هذه الديناميكية الإيجابية».

وعُيّن شارل ليونغ الذي يشغل منصب المدير العالم لشركة «فريد» للمجوهرات منذ العام 2018، مديرًا عامًا لـ«شوميه»، ليخلف بذلك جان مارك مانسفيلت الذي كان يشغل هذا المنصب منذ العام 2014. وسيُعيَّن مدير عام جديد لـ«فريد» في وقت لاحق، وفق البيان.

وعُيّن أنطوان أرنو، النجل الأكبر للملياردير الفرنسي برنار أرنو، على رأس «بيرلوتي» سنة 2011. وفي العام نفسه، أطلقت الشركة التي تأسست العام 1895 في باريس وتشتهر بأحذيتها أول مجموعة للملابس الجاهزة.

60 متجرًا في العالم لبيرلوتي

ويسلّم أنطوان أرنو مقاليد الأمور إلى جان مارك مانسفيلت الذي عمل لدى «لوي فويتون» قبل «شوميه». ونقل البيان عن أنطوان أرنو قوله «إن الخبرة الكبيرة التي اكتسبها جان مارك طوال هذه السنوات، هي إضافة قيّمة لاستكمال تطوير بيرلوتي».

وقال برنار أرنو في أبريل خلال اجتماع عام للمجموعة «في الماركات الأصغر حجمًا، ثمة علامة تتألق في المرحلة الراهنة هي بيرلوتي».

ويترأس أنطوان أرنو (46 عامًا) أيضًا ماركة «لورو بيانا» وهو المدير العام لشركة «كريستيان ديور إس» أي «القابضة» ونائب لرئيس مجلس إدارتها، ومدير قسم الترويج والبيئة في «إل في إم إتش».

ولبيرلوتي التي تشكّل إحدى دور الموضة الـ75 التي تملكها مجموعة «إل في إم إتش»، 60 متجرًا في العالم.

حققت «إل في إم إتش» في العام 2022 إيرادات تزيد على 79 مليار يورو.