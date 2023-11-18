صندوق النقد يدرس زيادة برنامج القروض لمصر وسط تأثيرات العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق «يدرس بجدية» زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضافت جورجيفا في مقابلة مع «رويترز» أن الصراع «يدمر» سكان غزة واقتصادها وله «آثار خطيرة» على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

أضرار اقتصادية عاصفة تلحق بالدول القريبة

فيما أشارت جورجييفا في كلمتها أمام منتدى التعاون الاقتصادي بين آسيا والباسيفيك الذي انعقد في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية أمس الجمعة، إلى ما وصفتها بأنها أضرار اقتصادية عاصفة تلحق بالدول القريبة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وأضافت أنه رغم تراجع الارتفاع الذي شهدته أسعار الطاقة عالميا في بداية العدوان الإسرائيلي، فإن «الصراع كلما امتد زاد خطر وقوع حادث ما وبالتالي ستكون لهذا آثار سلبية».