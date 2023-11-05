  • Alwasat News
Atwasat

التوصل إلى تسوية بشأن صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية قبل «كوب28»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 05:12 مساء
التوصل إلى تسوية بشأن صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية قبل «كوب28»
مجسم للكرة الأرضية. (الإنترنت)
alwasat radio

توصلت دول الشمال والجنوب إلى تسوية هشة بشأن الصندوق المستقبلي المعني بـ«الخسائر والأضرار» المناخية للدول الضعيفة، ما يمهد الطريق لإبرام اتفاق في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) في دبي حول هذه القضية الحاسمة لنجاح الاجتماع.

اعتُبر اعتماد فكرة إنشاء هذا الصندوق من حيث المبدأ النتيجة الرئيسية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في مصر العام الماضي، وجرى تكليف لجنة انتقالية بالمناقشات حول تنفيذه من حيث التشغيل والجهات المانحة والمستفيدين وغيرها من التفاصيل، بحسب «فرانس برس».

«تفعيل الصندوق ورسملته»
ومساء السبت، اختتمت الجلسة الخامسة والأخيرة لهذه اللجنة حول إنشاء الصندوق باعتماد نصّ خلال جلسة عامة جرى بثها عبر الإنترنت رغم تحفظات الولايات المتحدة وعدة دول نامية، ويقترح النص إنشاء الصندوق بشكل موقت، لمدة أربع سنوات، على مستوى البنك الدولي، وهو ما قوبل برفض شديد في البداية من الدول النامية التي تتهم المؤسسة بأنها أداة في أيدي الغرب ولا تلبي احتياجاتها.

-  100 نائب أوروبي وأميركي يدعون إلى سحب رئاسة «كوب 28» من سلطان الجابر
-  التخضير مطلب حيوي لخبراء المناخ قبل انطلاق «كوب 28»

وقال الرئيس الإماراتي لمؤتمر «كوب28» سلطان الجابر في رسالة للوفود في نهاية الاجتماع، «من الضروري الآن أن نقوم بسرعة بتفعيل الصندوق ورسملته» لأن «العالم لا يحتاج إلى حساب مصرفي فارغ» بل إلى «صندوق تشغيلي يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا».

ولا يزال يتعين وضع اللمسات النهائية على نصّ التوصيات والموافقة عليه من البلدان في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ في دبي الذي سيمتدّ من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر.

 تنويع مصادر التمويل 
وقال المندوب المصري محمد نصر خلال الاجتماع «رغم أننا قبلنا النص، فهو لا يلبّي العديد من طلبات الدول النامية، بدءًا من حجم الصندوق ومصادر التمويل وما إلى ذلك». 

وقال هارجيت سينغ من شبكة العمل المناخي «كلايمت أكشن نتوورك» غير الحكومية  إن «التوصيات ضعيفة لأنها لا تذكر حجم الصندوق ولا خطة رسملة واضحة». 

وأوضح «بالإضافة إلى ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون العضوية طوعية للدول المتقدمة»، بينما دافع مندوبون من دول الجنوب عن المساهمة الإلزامية، بحكم المسؤولية التاريخية الكبرى للدول الغنية في انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

 100 مليار دولار من المساعدات السنوية للدول النامية
وبموجب هذه المسؤولية التاريخية التي ثبّتتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، تعهدت الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار من المساعدات السنوية للدول النامية. لكن فشلها حتى الآن في الوفاء بهذا الوعد أصبح سببًا رئيسيًا للتوتر في مفاوضات المناخ، الأمر الذي أثار مخاوف من مساهمة محدودة من جانب الدول الغنية في الصندوق الجديد.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس السبت «من المهم أن يتمكن هذا الصندوق من تلقي مساهمات مالية من أوسع مروحة ممكنة من المصادر، بما في ذلك المصادر المبتكرة مثل أسواق الكربون وآليات الضرائب الدولية وغيرها».

وتندرج هذه الحجة الأميركية التي يتشاركها أيضًا الاتحاد الأوروبي، في إطار النقاش حول ضرورة توسيع مصادر التمويل للتكيّف مع التغير المناخي والتحول في الطاقة في دول الجنوب التي تُقدّر احتياجاتها بآلاف مليارات الدولارات أي ما يزيد 100 مرة عن المساعدات الحكومية التي تقدّمها دول الشمال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها نجاحات

«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها ...
«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟

«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟
عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»

عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»
«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟

«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟
كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»

كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»
«إسرائيل» أسقطت قنابل تزن 1800 كغم على مخيم جباليا.. وواشنطن تطلب تفسيرا

«إسرائيل» أسقطت قنابل تزن 1800 كغم على مخيم جباليا.. وواشنطن تطلب تفسيرا
إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»

إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»
التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا

التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا
وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»

وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»
«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب غزة

«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب ...
إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي

في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي
متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة

متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة
الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري الأفريقي

الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري ...
حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا

حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا
كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو

كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو
84 مليار دينار إجمالي النفقات العامة لحكومة الوحدة الوطنية من يناير حتى سبتمبر

84 مليار دينار إجمالي النفقات العامة لحكومة الوحدة الوطنية من يناير حتى سبتمبر
طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية

طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المركزي المصري» يبقي الفائدة عند أعلى مستوى تاريخي
«المركزي المصري» يبقي الفائدة عند أعلى مستوى تاريخي
يلين: واشنطن تسعى للتعاون مع بكين من دون التفريط بأمنها القومي
يلين: واشنطن تسعى للتعاون مع بكين من دون التفريط بأمنها القومي
الأمم المتحدة تقدر حاجات قطاع غزة والضفة الغربية من المساعدات بـ1,2 مليار دولار
الأمم المتحدة تقدر حاجات قطاع غزة والضفة الغربية من المساعدات ...
بايدن يدعو أميركا اللاتينية إلى تجنب «فخ الديون» الصيني
بايدن يدعو أميركا اللاتينية إلى تجنب «فخ الديون» الصيني
لندن تقبل تعهدات «ميتا» و«أمازون» لضمان المنافسة على منصاتهما
لندن تقبل تعهدات «ميتا» و«أمازون» لضمان المنافسة على منصاتهما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة...
أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف أميركا العقوبات على فنزويلا
أسعار النفط تتراجع وسط آمال بتخفيف أميركا العقوبات على ......
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفدرالي ......
أسعار النفط ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأميركية
أسعار النفط ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأميركية...
الأمم المتحدة: قطاع غزة فقد الحق في التنمية منذ 16 عاما
الأمم المتحدة: قطاع غزة فقد الحق في التنمية منذ 16 عاما...
المزيد
التوصل إلى تسوية بشأن صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية قبل «كوب28»
التوصل إلى تسوية بشأن صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية قبل ......
رئيس الوزراء الأسترالي ألبانيزي يتعهد بالعمل «بشكل بناء مع الصين»
رئيس الوزراء الأسترالي ألبانيزي يتعهد بالعمل «بشكل بناء مع ......
انخفاض مستمر في إيرادات «آبل» رغم انتعاش مبيعات «آي فون»
انخفاض مستمر في إيرادات «آبل» رغم انتعاش مبيعات «آي فون»...
لندن تقبل تعهدات «ميتا» و«أمازون» لضمان المنافسة على منصاتهما
لندن تقبل تعهدات «ميتا» و«أمازون» لضمان المنافسة على ......
بايدن يدعو أميركا اللاتينية إلى تجنب «فخ الديون» الصيني
بايدن يدعو أميركا اللاتينية إلى تجنب «فخ الديون» الصيني...
المزيد