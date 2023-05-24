100 نائب أوروبي وأميركي يدعون إلى سحب رئاسة «كوب 28» من سلطان الجابر

القاهرة - بوابة الوسط

دعا نحو 100 عضو في البرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي إلى العودة عن اختيار رئيس شركة «أدنوك» النفطية الإماراتية سلطان الجابر لرئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 28» المقبل في دبي.

وكتب هؤلاء «ندعوكم للضغط من أجل أن تتخلى الإمارات عن تعيين سلطان الجابر» رئيسًا للمؤتمر، معربين عن «قلقهم العميق»، وذلك في رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ سايمن ستيل، حسب وكالة «فرانس برس».

الحد من الصناعات الملوثة للمناخ

وفي رسالتهم، يطالب النواب والمشرعون أيضا بالحد من «تأثير الصناعات الملوثة» في اجتماعات المناخ، معربين عن أسفهم لبروز جماعات الضغط.

- الإمارات تعين سلطان الجابر رئيسا لـ«كوب 28»

- رئيس «كوب 28» يؤكد ضرورة التركيز على خفض الانبعاثات

- الإمارات تتعهد بوضع خريطة طريق تشمل جميع الأطراف خلال محادثات المناخ

وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي شيلدون وايتهاوس،، على «تويتر»، «لا يمكننا أن ندع المصالح الخاصة تولد مزيدًا من العقبات أمام مساعي التصدي لتغير المناخ».

وردا على سؤال «فرانس برس» في أبريل الماضي، دافع الجابر عن تعيينه من خلال التذكير بأنه مؤسس شركة «مصدر» الإماراتية العملاقة للطاقة المتجددة، كذلك، أكد أن بلاده تعمل على التحول في مجال الطاقة منذ «أكثر من عشرين عاما».