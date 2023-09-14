التخضير مطلب حيوي لخبراء المناخ قبل انطلاق «كوب 28»

القاهرة - بوابة الوسط

طالب خبراء المناخ العاملين في القطاعات السعة الأكثر تصديرًا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتي تشمل الكهرباء، والنقل البري، وإنتاج الصلب والهيدروجين، وكذلك الزراعة بالمساهمة في عمليات التخضير للحد من مستويات ثاني أكيد الكربون، وذلك خلال تقرير دوري يصدر بشكل سنوي برعاية وكالة الطاقة الدولية منذ عامين، وقد صدرت نسخته الثانية اليوم الخميس، للدفع بتوصيات الوكالة قبيل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الـ28 الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل.

48 دولة أبدت التزامها بتقنيات التخضير لمكافحة الانبعاثات

وحسب «فرانس برس» أبدت 48 دولة خلال القمة المناخية للعام 2021 كوب 26 التزامها بالتعاون من أجل جعل التقنيات الرامية إلى التخضير مُتاحة في القطاعات التي تُصدر أكبر انبعاثات لثاني اكسيد الكربون، والتي تشمل الكهرباء، والنقل البري، وإنتاج الصلب، وإنتاج الهيدروجين، والزراعة.

التخضير يسير بوتيرة متباطئة

وتسير عملية التخضير بوتيرة بطيئة في عدد كبير من القطاعات التي تنبعث منها مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون، على ما أفاد اليوم الخميس تقرير يحدث بشكل سنوي منذ أُطلق في مؤتمر «كوب26» ويدعو الدول إلى مزيد من التعاون في هذا الخصوص.

ولم يحرز الاتفاق خلال العام الماضي سوى تقدم محدود، مما دفع الخبراء إلى الحض على مزيد من التعاون الدولي لإتاحة تقنيات التخضير للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في حيز القطاعات الأكثر إنتاجًا لهذا الغاز الذي يتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري.

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وأشار التقرير إلى أنّ تعزيز التعاون الدولي في هذه القطاعات سيكون أساسياً لتحقيق الهدف المتمثل في الحدّ من درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

سبعة قطاعات مسؤولة عن 60% من انبعاثات الغازات الدفيئة

وأوضح التقرير أن هذه القطاعات السبعة مسؤولة عن أكثر من 60% من انبعاثات الغازات الدفيئة، مما دفع وكالة الطاقة الدولية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وممثلين من المستوى الرفيع في مؤتمري «كوب27» و«كوب28» للتشديد على أنّ الحكومات يتعين عليها تعزيز التعاون لإيجاد حل للحد من الغازات الدفيئة عبر توفير المعايير والقوانين، والدعم الفني والمالي، والبحث والتطوير، وإنشاء أسواق، من أجل تسريع عملية التخضير.

والعام الماضي أكد محمود محيي الدين، الممثل الأعلى للأمم المتحدة لناحية المناخ في مؤتمر «كوب27» أن العالم بات في حاجة ملحة إلى رؤية مزيد من الجهود الجماعية التي تصب لصالح الطلب والاستثمارات، وجعل التجارة الدولية على مسار الانتقال العادل للطاقة.