«نتفليكس» تحقق أرباحا قدرها 1.68 مليار دولار متجاوزة توقعات السوق

القاهرة - بوابة الوسط

حققت «نتفليكس» أرباحا قدرها 1.68 مليار دولار من إجمالي إيرادات بلغت 8.5 مليار دولار في هذا الربع، متجاوزة توقعات السوق، وذكرت الأربعاء أن أعداد مشتركي خدماتها زادت بنسبة 11% تقريبا إلى 247 مليونا في الربع الثالث الذي انتهى أخيرا، بعدما اتخذت إجراءات صارمة ضد مشاركة كلمات المرور وأطلقت فئة أرخص ثمنا من الاشتراكات مع إعلانات.

وأشارت الخدمة الرائدة عالميا في مجال البث التدفقي إلى أنها سترفع سعر الاشتراك بالفئة الأساسية من خدمتها في الولايات المتحدة إلى 11.99 دولار شهريا، فيما سعر حزمتها المميزة (premium plan) سيصبح 22,99 دولار، مع تعديلات مشابهة متوقعة في أسعار الاشتراكات في بريطانيا وفرنسا، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت «نتفليكس» في الرسالة الموجهة إلى المساهمين «على الرغم من أننا أوقفنا زيادات الأسعار موقتا مع طرحنا للمشاركة المدفوعة في الحسابات، وبينما نقدم قيمة أكبر لأعضائنا، نطلب منهم أحيانا دفع المزيد من المال قليلا» مضيفة في تقرير «إن عروضها الناشئة المدعومة بالإعلانات تكتسب زخما، مع زيادة عدد المستخدمين بنسبة 70% تقريبا خلال الربع الماضي».

وقالت صوفي لوند ييتس، كبيرة محللي الأسهم في هارغريفز لانسداون، «بشكل عام، تعمل الإدارة جاهدة للحصول على آخر قرش ممكن من قاعدة المشتركين المتاحة، ولكن عندما يبدأ هذا المورد في النفاد، سيكون من الأهمّ بكثير أن نفهم بالضبط مدى نجاح المرحلة التالية من النمو».

تقديم خدمة حسابات «استئجار»

ووسّعت المجموعة العملاقة حملتها في مايو، على المستخدمين الذين يشاركون كلمات المرور مع أشخاص لا يعيشون معهم تحت السقف عينه، في ظل سعيها إلى تعزيز الإيرادات،

ولاستقطاب المستخدمين الذين اعتادوا الإفادة من الخدمة مجانا، قدمت «نتفليكس» حسابات «استئجار» أو «مشاركة»، يمكن فيها للمشتركين إضافة مشاهدَين إضافيَّين بسعر أعلى، أو نقل ملفات تعريف المشاهدة إلى حسابات جديدة.

وأطلقت «نتفليكس» عرضا مدعوما بالإعلانات في محاولة منفصلة لتحقيق إيرادات، في الوقت نفسه تقريبا الذي بدأت فيه الحملة، وألغت لاحقا خطتها الخالية من الإعلانات بأقل سعر.

وتبلغ تكلفة الاشتراك بالفئة الأرخص، المدعومة بالإعلانات، والتي جرى إطلاقها في أواخر العام الماضي، سبعة دولارات شهريا.

وصدر تقرير الأرباح في وقت تشهد فيه «نتفليكس» وغيرها من شركات صناعة الأفلام والتلفزيون توقفا في الإنتاج بسبب إضراب الممثلين في الولايات المتحدة.

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وقال الرئيس التنفيذي المشارك لـ«نتفليكس» تيد سيراندوس، خلال عرض للأرباح «نحن ملتزمون بشكل مذهل وكامل بإنهاء هذا الإضراب» مضيفا «إن القطاع ومجتمعاتنا والاقتصاد كلها تتضرر، لذا نحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق يحترم جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن».

وكان كتّاب هوليوود مضربين أيضا، لكنّهم توصلوا إلى محاولة اتفاق مع الاستوديوهات قبل أسابيع فقط، وخلال الإضراب، قالت نتفليكس إنها تعتمد على الإنتاجات الجاهزة للطرح وعلى قاعدة كبيرة من الأفلام والعروض المقبلة من جميع أنحاء العالم.