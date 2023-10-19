  • Alwasat News
Atwasat

«نتفليكس» تحقق أرباحا قدرها 1.68 مليار دولار متجاوزة توقعات السوق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 02:56 مساء
«نتفليكس» تحقق أرباحا قدرها 1.68 مليار دولار متجاوزة توقعات السوق
شعار «نتفليكس» في كاليفورنيا بتاريخ 14سبتمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

حققت «نتفليكس» أرباحا قدرها 1.68 مليار دولار من إجمالي إيرادات بلغت 8.5 مليار دولار في هذا الربع، متجاوزة توقعات السوق، وذكرت الأربعاء أن أعداد مشتركي خدماتها زادت بنسبة 11% تقريبا إلى 247 مليونا في الربع الثالث الذي انتهى أخيرا، بعدما اتخذت إجراءات صارمة ضد مشاركة كلمات المرور وأطلقت فئة أرخص ثمنا من الاشتراكات مع إعلانات.

وأشارت الخدمة الرائدة عالميا في مجال البث التدفقي إلى أنها سترفع سعر الاشتراك بالفئة الأساسية من خدمتها في الولايات المتحدة إلى 11.99 دولار شهريا، فيما سعر حزمتها المميزة (premium plan) سيصبح 22,99 دولار، مع تعديلات مشابهة متوقعة في أسعار الاشتراكات في بريطانيا وفرنسا، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت «نتفليكس» في الرسالة الموجهة إلى المساهمين «على الرغم من أننا أوقفنا زيادات الأسعار موقتا مع طرحنا للمشاركة المدفوعة في الحسابات، وبينما نقدم قيمة أكبر لأعضائنا، نطلب منهم أحيانا دفع المزيد من المال قليلا» مضيفة في تقرير «إن عروضها الناشئة المدعومة بالإعلانات تكتسب زخما، مع زيادة عدد المستخدمين بنسبة 70% تقريبا خلال الربع الماضي».

وقالت صوفي لوند ييتس، كبيرة محللي الأسهم في هارغريفز لانسداون، «بشكل عام، تعمل الإدارة جاهدة للحصول على آخر قرش ممكن من قاعدة المشتركين المتاحة، ولكن عندما يبدأ هذا المورد في النفاد، سيكون من الأهمّ بكثير أن نفهم بالضبط مدى نجاح المرحلة التالية من النمو».

تقديم خدمة حسابات «استئجار»
ووسّعت المجموعة العملاقة حملتها في مايو، على المستخدمين الذين يشاركون كلمات المرور مع أشخاص لا يعيشون معهم تحت السقف عينه، في ظل سعيها إلى تعزيز الإيرادات،
ولاستقطاب المستخدمين الذين اعتادوا الإفادة من الخدمة مجانا، قدمت «نتفليكس» حسابات «استئجار» أو «مشاركة»، يمكن فيها للمشتركين إضافة مشاهدَين إضافيَّين بسعر أعلى، أو نقل ملفات تعريف المشاهدة إلى حسابات جديدة.

وأطلقت «نتفليكس» عرضا مدعوما بالإعلانات في محاولة منفصلة لتحقيق إيرادات، في الوقت نفسه تقريبا الذي بدأت فيه الحملة، وألغت لاحقا خطتها الخالية من الإعلانات بأقل سعر.
وتبلغ تكلفة الاشتراك بالفئة الأرخص، المدعومة بالإعلانات، والتي جرى إطلاقها في أواخر العام الماضي، سبعة دولارات شهريا.

وصدر تقرير الأرباح في وقت تشهد فيه «نتفليكس» وغيرها من شركات صناعة الأفلام والتلفزيون توقفا في الإنتاج بسبب إضراب الممثلين في الولايات المتحدة.

-6 ملايين مشترك جديد بـ«نتفليكس» نتيجة رسوم التشارك
-ارتفاع عدد مستخدمي «نتفليكس» ضمن اشتراكات تشمل الإعلانات إلى 5 ملايين

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لـ«نتفليكس» تيد سيراندوس، خلال عرض للأرباح «نحن ملتزمون بشكل مذهل وكامل بإنهاء هذا الإضراب» مضيفا «إن القطاع ومجتمعاتنا والاقتصاد كلها تتضرر، لذا نحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق يحترم جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن».

وكان كتّاب هوليوود مضربين أيضا، لكنّهم توصلوا إلى محاولة اتفاق مع الاستوديوهات قبل أسابيع فقط، وخلال الإضراب، قالت نتفليكس إنها تعتمد على الإنتاجات الجاهزة للطرح وعلى قاعدة كبيرة من الأفلام والعروض المقبلة من جميع أنحاء العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026

اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم ...
«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك

«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك
«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا

«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا
«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟

«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟
«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟

«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟
«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!

«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!
«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة

«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة
كاريكاتير خيري - فيتو أميركي ضد الهدنة في غزة

كاريكاتير خيري - فيتو أميركي ضد الهدنة في غزة
إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي

إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة

مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
محمد صلاح يطالب بوقف المذابح في قطاع غزة

محمد صلاح يطالب بوقف المذابح في قطاع غزة
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة
الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين

الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين
فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن

فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن
منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا

منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا
بعد تصريح السيسي.. آلاف المصريين يتظاهرون تضامنًا مع غزة

بعد تصريح السيسي.. آلاف المصريين يتظاهرون تضامنًا مع غزة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى يتغير واقعها؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى يتغير واقعها؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تباطؤ النمو في الصين في الربع الثالث من العام
تباطؤ النمو في الصين في الربع الثالث من العام
الأمم المتحدة: تضاعف أعداد العائلات المتضورة جوعا في السودان جراء الحرب
الأمم المتحدة: تضاعف أعداد العائلات المتضورة جوعا في السودان جراء...
الصادرات اليابانية تسجل زيادة غير متوقعة في سبتمبر
الصادرات اليابانية تسجل زيادة غير متوقعة في سبتمبر
«نوكيا» تعلن تسريح 14 ألف موظف لانخفاض أرباحها
«نوكيا» تعلن تسريح 14 ألف موظف لانخفاض أرباحها
توفير خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة في اليابان بدءا من 2026
توفير خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة في اليابان بدءا من 2026
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟
ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟...
صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي
صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام ......
«فيراري» تسمح باستخدام العملات المشفرة في شراء سياراتها بالولايات المتحدة
«فيراري» تسمح باستخدام العملات المشفرة في شراء سياراتها ......
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للأحداث في غزة...
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار ......
المزيد
شركات بناء تركية تتفوق على المشاريع الصينية في كينشاسا
شركات بناء تركية تتفوق على المشاريع الصينية في كينشاسا...
«نتفليكس» تحقق أرباحا قدرها 1.68 مليار دولار متجاوزة توقعات السوق
«نتفليكس» تحقق أرباحا قدرها 1.68 مليار دولار متجاوزة توقعات ......
روسيا تتقدم على السعودية في تصدير النفط إلى الصين
روسيا تتقدم على السعودية في تصدير النفط إلى الصين...
توفير خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة في اليابان بدءا من 2026
توفير خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة في اليابان بدءا من ......
«نوكيا» تعلن تسريح 14 ألف موظف لانخفاض أرباحها
«نوكيا» تعلن تسريح 14 ألف موظف لانخفاض أرباحها...
المزيد