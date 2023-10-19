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«نوكيا» تعلن تسريح 14 ألف موظف لانخفاض أرباحها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 10:35 صباحا
«نوكيا» تعلن تسريح 14 ألف موظف لانخفاض أرباحها
رئيس مجلس إدارة مجموعة نوكيا الفنلندية للاتصالات بيكا لوندمارك في مؤتمر في برشلونة (إسبانيا) في 28 فبراير 2023. (أ ف ب)
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أعلنت شركة الاتصالات الفنلندية العملاقة «نوكيا» الخميس أنها تنوي خفض قوتها العاملة بمقدار 14 ألف موظف بعد انخفاض أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال بيكا لوندمارك الرئيس التنفيذي للشركة في بيان «في الربع الثالث، شهدنا تأثيرا متزايدا لتحديات الاقتصاد الكلي على أعمالنا» حسب وكالة «فرانس برس».

وبعد نشر النتائج، انخفض سعر سهم «نوكيا» بنسبة 2% إلى 3.26 يورو حوالي الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، وسجلت المجموعة انخفاضا نسبته 69% في أرباح الربع الثالث التي بلغت 133 مليون يورو (140 مليون دولار)، مقارنة بالعام السابق.

وأعلنت «نوكيا» خططا لخفض العدد الحالي من العاملين من 86 ألفا إلى 72 ألفا.

خطه لتوفير 1.2 مليار يورو
ويفترض أن يحقق برنامج التوفير الخاص للمجموعة خفضا في التكاليف يبلغ 1.2 مليار يورو بحلول 2026، ويستهدف خصوصا شبكات الهاتف المحمول والخدمات السحابية والشبكات.

وقال بيكا لوندمارك إن «أصعب القرارات التي يجب اتخاذها هي تلك التي تؤثر على موظفينا».

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وشهدت الشركة المنتجة لمعدات الاتصالات التي تخوض معركة على شبكات الجيل الخامس مع منافستها السويدية «إريكسون» وشركة «هواوي» الصينية، انخفاضا في مبيعاتها بنسبة 20% في الربع الثالث مقارنة بأرقام 2022، وبلغت قيمة المبيعات 4.982 مليار يورو في الربع الثالث 2023.

وذكر لوندمارك «شهدنا بعض التباطؤ في وتيرة نشر شبكات الجيل الخامس في الهند، مما يعني أن النمو هناك لم يعد كافيا لتعويض التباطؤ في أمريكا الشمالية، ومع ذلك تتوقع نوكيا تحسنا في أنشطة شبكتها في الفصل الرابع».

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