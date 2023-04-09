«نوكيا» تفوز بتعاقد لتوريد معدات «شبكة الوصول اللاسلكي للجيل الخامس» في الأردن

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت شركة «نوكيا» الفنلندية للاتصالات اليوم الأحد، أنها فازت بتعاقد لتوريد معدات «شبكة الوصول اللاسلكي» من الجيل الخامس، في جميع أنحاء الأردن، من شركة «زين الأردن» للاتصالات للهواتف النقالة في اتفاق يستمر عدة سنوات.

وبموجب الاتفاق، ستكون شركة «زين» قادرة على دعم التحول الرقمي للبلاد، بتقديم خدمات الجيل الخامس، مع اتصال وقدرة معززة للعملاء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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ومن المتوقع استكمال جزء رئيسي من عملية النشر، خلال عام 2023 .

أحدث جيل من «بيس باند»

وطبقا للاتفاق، الذي يشمل أكثر من ثلاثة آلاف موقع على مستوى البلاد، ستوفر شركة «نوكيا» أحدث جيل من «بيس باند (نطاق الأساس) إيرسكيل» و«أجهزة لاسلكي إم.آي.إم.أو».

بالإضافة إلى ذلك، ستحدث شركة «نوكيا» البنية التحتية القائمة للجبل الرابع لشركة «زين».