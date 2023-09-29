شركة «إبيك غيمز» تعتزم تسريح 16% من موظفيها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «إبيك غيمز»، مبتكرة لعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت»، عن خطة تعتزم من خلالها صرف عدد من موظفيها بهدف خفض نفاقاتها، بينما ستستمر في إنفاق الأموال على معركتها القانونية ضد «آبل» و«غوغل».

وستصرف «إبيك غيمز» نحو 830 شخصاً، أي 16% من موظفيها، على ما ذكر بريد إلكتروني أرسله الرئيس التنفيذي تيم سويني إلى الموظفين، ونُشر عبر موقع الشركة الالكتروني، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال سويني في الرسالة «ننفق الأموال منذ مدة أكثر بكثير مما نجني، من خلال الاستثمار في تطوير الشركة ولعبة فورتنايت كنظام مُستوحى من عالم ميتافيرس»، مضيفا «لطالما كنت متفائلاً بأننا قادرون على الاستمرار من دون اللجوء إلى قرار الصرف، لكني أدرك الآن أن ذلك ليس واقعياً».

«تغيير هيكلي لنموذجنا الاقتصادي»

وعاودت «فورتنايت» تحقيق نموّ لكنه مدفوع بمحتوى يوفره مبتكرون من خارج الشركة، مما يعني تشارم الإيرادات بصورة كبيرة، على قول سويني الذي أسس الشركة في تسعينات القرن العشرين.

وقال «إن نجاح النظام المرتكز على مجموعة مبتكرين يُعدّ إنجازاً عظيماً، لكنّه يحدث تغييراً هيكلياً كبيراً لنموذجنا الاقتصادي»، موضحا أنّ قرار الصرف هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المالي، حتى لو كان سيتسبب بتأخّر في النموّ.

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وتابع «سنُطلق بعض منتجاتنا ومبادراتنا في الموعد المحدد، في حين أنّ عدداً آخر لن يكون مُتاحاً كما هو مخطط له بسبب النقص الراهن في الموارد».

ومع أنّ الشركة اتخذت خطوات للحدّ من نفاقاتها القانونية، «ستواصل معركتها في مكافحة احتكارات التوزيع والضرائب التي تفرضها كل من آبل وغوغل»، وفق سويني.

وتلاحق «إبيك» شركتي «آبل» و«غوغل» أمام القضاء الأميركي منذ سنوات في شأن القواعد والرسوم التي يفرضها متجرا التطبيقات التابعان لهما، والتي تتيح للمستهلكين تنزيل ألعاب فيديو مثل «فورتنايت» على هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية.

وقررت إبيك أيضاً بيع «باندكامب»، وهو متجر للموسيقى عبر الإنترنت كانت استحوذت عليه في أوائل العام الماضي، بالإضافة إلى تحويل النشاط الإعلاني إلى وحدة أخرى، على ما ذكر البريد الإلكتروني.