  • Alwasat News
Atwasat

مصر: خطة تخفيف الأحمال الكهربائية منتظمة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 08:14 مساء
مصر: خطة تخفيف الأحمال الكهربائية منتظمة
أحد أحياء القاهرة مظلم جراء انقطاع التيار الكهربائي (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء المصري أن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية تسير بشكل منتظم، بعد يوم من إعلان جداول بالمناطق التي تطبق الخطة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وعقدت اللجنة اجتماعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وتنفيذ الإجراءات التي أعلنها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء.

- مصر تعلن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء

من جانبه، أكد الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إعداد تقرير يومي من اللجنة بشأن متابعة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، جرت الإشارة خلاله إلى تشكيل مجموعات مرور ومتابعة ميدانية من أمانة شئون إدارة‬‎ ‎‫ الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء لهذا الغرض.

وقال إن اللجنة انتهت إلى عدة نتائج، من بينها قيام معظم المحافظات بتخفيف الأحمال الداخلية، والتزامها بالفعل بإغلاق المحال التجارية في التوقيتات ‬‎ ‎‫المحددة مع مراعاتها لتخفيض إنارة الواجهات، وجرى التنبيه على المحافظات التي لم تطبق مختلف القرارات بضرورة الالتزام، كما التزمت وزارة النقل بغلق إنارة الطرق الرئيسية بين المحافظات.‬‎

وأوضح السفير نادر سعد، أن لجنة الأزمات صدر عنها عدد من القرارات والتكليفات، تجري متابعتها بلجان متخصصة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد يلتقي الأهلي بنغازي.. والسويحلي مع الأخضر في سداسي دوري تتويج الآمال

الاتحاد يلتقي الأهلي بنغازي.. والسويحلي مع الأخضر في سداسي دوري تتويج الآمال
9 قتلى و6 مفقودين جراء أمطار غزيرة في مقاطعة خوباي المجاورة لبكين

9 قتلى و6 مفقودين جراء أمطار غزيرة في مقاطعة خوباي المجاورة لبكين
كاريكاتير خيري - زيارة المريض

كاريكاتير خيري - زيارة المريض
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا

بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
رسميا.. اتحاد جدة يضم البرازيلي فابينيو قادما من ليفربول

رسميا.. اتحاد جدة يضم البرازيلي فابينيو قادما من ليفربول
القبض على قاتل والدته في طرابلس

القبض على قاتل والدته في طرابلس
شاهد.. «في التسعين» يناقش خطاب الأوليمبية و«ميركاتو دورينا» ومتابعة للأهلي طرابلس

شاهد.. «في التسعين» يناقش خطاب الأوليمبية و«ميركاتو دورينا» ومتابعة للأهلي ...
الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس العالم للشطرنج

الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس العالم للشطرنج
انتصار بوراوي تكتب: رواية «أثر الغائبين».. سردية محاربة للسرطان

انتصار بوراوي تكتب: رواية «أثر الغائبين».. سردية محاربة للسرطان
كاريكاتير حليم - 100 يوم على الحرب في السودان!

كاريكاتير حليم - 100 يوم على الحرب في السودان!
المقطورات.. اتجاه متزايد وسط أزمة الإسكان في ولاية كاليفورنيا

المقطورات.. اتجاه متزايد وسط أزمة الإسكان في ولاية كاليفورنيا
قبل ساعات من انتهاء المهلة.. برشلونة يقفز على علاقة ريال مدريد بـ«مبابي».. وتشيلسي يدخل المزاد بعد ليفربول

قبل ساعات من انتهاء المهلة.. برشلونة يقفز على علاقة ريال مدريد بـ«مبابي».. ...
ملف بطلان انتخاب اتحاد الكرة على مائدة مناقشات الجويفي والزروق.. والرياضة: نبحث حلول وفق القوانين

ملف بطلان انتخاب اتحاد الكرة على مائدة مناقشات الجويفي والزروق.. والرياضة: نبحث ...
شاهد في «وسط الخبر»: الأزمة الليبية.. بين تصعيد باتيلي وحشود الجويلي ومناورات الدبيبة

شاهد في «وسط الخبر»: الأزمة الليبية.. بين تصعيد باتيلي وحشود الجويلي ومناورات ...
بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة

بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة
طوارق الصحراء الجزائرية يحتفلون بمهرجان السبيبة التقليدي (فيديو)

طوارق الصحراء الجزائرية يحتفلون بمهرجان السبيبة التقليدي (فيديو)
زيلينسكي: الحرب تصل روسيا ومراكزها الرمزية

زيلينسكي: الحرب تصل روسيا ومراكزها الرمزية
باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم «الكعكة» فقط

باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم «الكعكة» فقط
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ألمانيا تعلق مساعدتها الإنمائية ودعمها المالي للنيجر بعد الانقلاب
ألمانيا تعلق مساعدتها الإنمائية ودعمها المالي للنيجر بعد الانقلاب
انكماش نشاط المصانع في الصين للشهر الرابع تواليا
انكماش نشاط المصانع في الصين للشهر الرابع تواليا
أسعار النفط تقترب من أعلى معدل لها في 3 أشهر
أسعار النفط تقترب من أعلى معدل لها في 3 أشهر
التضخم يواصل الانخفاض بسريلانكا في خضم أزمة اقتصادية
التضخم يواصل الانخفاض بسريلانكا في خضم أزمة اقتصادية
مصدر سعودي: المملكة تقدم 1.2 مليار دولار مساعدات اقتصادية لليمن
مصدر سعودي: المملكة تقدم 1.2 مليار دولار مساعدات اقتصادية لليمن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لبنان.. الأزمة الاقتصادية تنعش «مهنًا» تقليدية كانت مهددة بالاندثار
لبنان.. الأزمة الاقتصادية تنعش «مهنًا» تقليدية كانت مهددة ......
«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة
«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة...
أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في تكساس
أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في......
حرب السودان توقف العجلات عن الدوران
حرب السودان توقف العجلات عن الدوران...
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن الأرضية النادرة
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن ......
المزيد
مصر: خطة تخفيف الأحمال الكهربائية منتظمة
مصر: خطة تخفيف الأحمال الكهربائية منتظمة...
شركات النفط الكبرى تحقق أرباحا رغم تراجع الأسعار
شركات النفط الكبرى تحقق أرباحا رغم تراجع الأسعار...
قيود صينية على تصدير معدنَين أساسيين لأشباه الموصلات تدخل حيّز التنفيذ
قيود صينية على تصدير معدنَين أساسيين لأشباه الموصلات تدخل ......
مصدر سعودي: المملكة تقدم 1.2 مليار دولار مساعدات اقتصادية لليمن
مصدر سعودي: المملكة تقدم 1.2 مليار دولار مساعدات اقتصادية ......
التضخم يواصل الانخفاض بسريلانكا في خضم أزمة اقتصادية
التضخم يواصل الانخفاض بسريلانكا في خضم أزمة اقتصادية...
المزيد