مصر: خطة تخفيف الأحمال الكهربائية منتظمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء المصري أن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية تسير بشكل منتظم، بعد يوم من إعلان جداول بالمناطق التي تطبق الخطة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وعقدت اللجنة اجتماعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وتنفيذ الإجراءات التي أعلنها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء.

- مصر تعلن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء

من جانبه، أكد الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إعداد تقرير يومي من اللجنة بشأن متابعة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، جرت الإشارة خلاله إلى تشكيل مجموعات مرور ومتابعة ميدانية من أمانة شئون إدارة‬‎ ‎‫ الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء لهذا الغرض.

وقال إن اللجنة انتهت إلى عدة نتائج، من بينها قيام معظم المحافظات بتخفيف الأحمال الداخلية، والتزامها بالفعل بإغلاق المحال التجارية في التوقيتات ‬‎ ‎‫المحددة مع مراعاتها لتخفيض إنارة الواجهات، وجرى التنبيه على المحافظات التي لم تطبق مختلف القرارات بضرورة الالتزام، كما التزمت وزارة النقل بغلق إنارة الطرق الرئيسية بين المحافظات.‬‎

وأوضح السفير نادر سعد، أن لجنة الأزمات صدر عنها عدد من القرارات والتكليفات، تجري متابعتها بلجان متخصصة.