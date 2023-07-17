باريس تطالب موسكو بـ«التراجع» عن قرار الانسحاب من اتفاق الحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

دانت باريس، اليوم الإثنين، قرار روسيا الانسحاب من اتفاق الحبوب الأوكرانية، مطالبة موسكو بـ«وقف ابتزازها للأمن الغذائي العالمي».

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية في بيان «روسيا وحدها مسؤولة عن عرقلة الملاحة في هذا المجال البحري وتفرض حصارا غير قانوني على الموانىء الأوكرانية»، مطالبة روسيا بـ«التراجع عن قرارها»، وفق «فرانس برس».

رأى الأمين العام للأمم المتحدة الإثنين أن مئات الملايين في العالم «سيدفعون ثمن» قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. وصرح انطونيو غوتيريس للصحفيين أن «مئات ملايين الاشخاص يواجهون الجوع، (فيما) المستهلكون يواجهون أزمة عالمية لكلفة الحياة. سيدفعون الثمن».

- واشنطن تعتبر انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب «عملا وحشيا»

- المفوضية الأوروبية تشجب قرار موسكو إنهاء العمل باتفاق الحبوب

- لندن تتحدث عن «خيبة أمل» لإعلان روسيا إنهاء العمل باتفاق الحبوب

وأعلنت موسكو الإثنين أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بات في حكم المنتهي، بعد ساعات من هجوم ليلي شنته كييف على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها عام 2014.

«اتفاق البحر الأسود انتهى عمليا اليوم»

وقال الكرملين الإثنين إن الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية الذي تنتهي صلاحيته منتصف الليل (الساعة 21,00 ت غ) «انتهى عمليا»، لكن روسيا مستعدة للعودة إليه «فورا» عند تلبية شروطها.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن «اتفاق البحر الأسود انتهى عمليا اليوم» الإثنين، مضيفا «ما إن يلبي الجزء المتعلق بروسيا (في الاتفاق) ستعود روسيا فورا إلى الاتفاق حول الحبوب».

وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود التي وقعتها روسيا وأوكرانيا في يوليو 2022 برعاية تركيا والأمم المتحدة، للتخفيف من خطر المجاعة في العالم من خلال ضمان تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية رغم الحرب. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تبلغت قرار الكرملين.

عوائق أمام تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة

وأوضحت لوكالة «تاس» العامة للأنباء، «أبلغت روسيا رسميا الطرفين التركي والأوكراني فضلا عن الأمانة العامة للأمم المتحدة معارضتها تمديد الاتفاق».

وتهدد موسكو منذ أسابيع بعدم تمديد الاتفاق مشتكية من عوائق أمام تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة ومؤكدة أن الهدف المعلن للاتفاق أي إيصال امدادات الحبوب إلى الدول الفقيرة لم يتحقق. على الرغم من إعلان الكرملين، أبدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في استمرار الاتفاق.

من جانبها، دعت برلين روسيا إلى تمديد العمل بالاتفاقية مؤكدة أهميتها للأمن الغذائي العالمي. وأعربت لندن عن خيبة أملها إزاء الإعلان الروسي مؤكدة «لكننا سنواصل المحادثات».

ودانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «بشدة» إعلان موسكو واصفة إياه في تغريدة بـ«الوقح».