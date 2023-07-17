  • Alwasat News
Atwasat

باريس تطالب موسكو بـ«التراجع» عن قرار الانسحاب من اتفاق الحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 06:06 مساء
باريس تطالب موسكو بـ«التراجع» عن قرار الانسحاب من اتفاق الحبوب الأوكرانية
حقول انتاج القمح في أوكرانيا. (الإنترنت)
alwasat radio

دانت باريس، اليوم الإثنين، قرار روسيا الانسحاب من اتفاق الحبوب الأوكرانية، مطالبة موسكو بـ«وقف ابتزازها للأمن الغذائي العالمي».

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية في بيان «روسيا وحدها مسؤولة عن عرقلة الملاحة في هذا المجال البحري وتفرض حصارا غير قانوني على الموانىء الأوكرانية»، مطالبة روسيا بـ«التراجع عن قرارها»، وفق «فرانس برس».

رأى الأمين العام للأمم المتحدة الإثنين أن مئات الملايين في العالم «سيدفعون ثمن» قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. وصرح انطونيو غوتيريس للصحفيين أن «مئات ملايين الاشخاص يواجهون الجوع، (فيما) المستهلكون يواجهون أزمة عالمية لكلفة الحياة. سيدفعون الثمن».

-  واشنطن تعتبر انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب «عملا وحشيا»
-  المفوضية الأوروبية تشجب قرار موسكو إنهاء العمل باتفاق الحبوب
-  لندن تتحدث عن «خيبة أمل» لإعلان روسيا إنهاء العمل باتفاق الحبوب

وأعلنت موسكو الإثنين أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بات في حكم المنتهي، بعد ساعات من هجوم ليلي شنته كييف على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها عام 2014.

 «اتفاق البحر الأسود انتهى عمليا اليوم»
وقال الكرملين الإثنين إن الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية الذي تنتهي صلاحيته منتصف الليل (الساعة 21,00 ت غ) «انتهى عمليا»، لكن روسيا مستعدة للعودة إليه «فورا» عند تلبية شروطها.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن «اتفاق البحر الأسود انتهى عمليا اليوم» الإثنين، مضيفا «ما إن يلبي الجزء المتعلق بروسيا (في الاتفاق) ستعود روسيا فورا إلى الاتفاق حول الحبوب».

وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود التي وقعتها روسيا وأوكرانيا في يوليو 2022 برعاية تركيا والأمم المتحدة، للتخفيف من خطر المجاعة في العالم من خلال ضمان تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية رغم الحرب. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تبلغت قرار الكرملين.

 عوائق أمام تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة
وأوضحت لوكالة «تاس» العامة للأنباء، «أبلغت روسيا رسميا الطرفين التركي والأوكراني فضلا عن الأمانة العامة للأمم المتحدة معارضتها تمديد الاتفاق».

وتهدد موسكو منذ أسابيع بعدم تمديد الاتفاق مشتكية من عوائق أمام تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة ومؤكدة أن الهدف المعلن للاتفاق أي إيصال امدادات الحبوب إلى الدول الفقيرة لم يتحقق. على الرغم من إعلان الكرملين، أبدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في استمرار الاتفاق.

من جانبها، دعت برلين روسيا إلى تمديد العمل بالاتفاقية مؤكدة أهميتها للأمن الغذائي العالمي. وأعربت لندن عن خيبة أملها إزاء الإعلان الروسي مؤكدة «لكننا سنواصل المحادثات».

ودانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «بشدة» إعلان موسكو واصفة إياه في تغريدة بـ«الوقح».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون

«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون
«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة

«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة
شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي لمصافحة ترامب

شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي لمصافحة ترامب
الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو

الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو
كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم

كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم
تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»

تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»
موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة

موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟
الشلماني يرد على فيصل بادي بشأن أزمة سداسي التتويج (فيديو)

الشلماني يرد على فيصل بادي بشأن أزمة سداسي التتويج (فيديو)
النصر يفوز على الاتحاد 79 - 76 في رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة

النصر يفوز على الاتحاد 79 - 76 في رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة
جين بيركين.. الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين

جين بيركين.. الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين
«توثيق تويتر».. هل يشكل سلاحًا لمروجي الأخبار الكاذبة؟

«توثيق تويتر».. هل يشكل سلاحًا لمروجي الأخبار الكاذبة؟
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد والأهلي بنغازي

لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد ...
السلطات الليبية تنقذ مهاجرين في الصحراء طردتهم تونس

السلطات الليبية تنقذ مهاجرين في الصحراء طردتهم تونس
ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس

ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس
شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا

شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا
«جشع» مانشستر يونايتد يغضب الجماهير

«جشع» مانشستر يونايتد يغضب الجماهير
شاهد: الأهلي بنغازي يفوز على الأهلي طرابلس ويتوج بلقب دوري السلة

شاهد: الأهلي بنغازي يفوز على الأهلي طرابلس ويتوج بلقب دوري السلة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
لبنان.. الأزمة الاقتصادية تنعش «مهنًا» تقليدية كانت مهددة بالاندثار
لبنان.. الأزمة الاقتصادية تنعش «مهنًا» تقليدية كانت مهددة ...
أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في تكساس
أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في ...
يلين ترفض مقايضة الدعم الهائل لأوكرانيا بمساعدات دول الجنوب
يلين ترفض مقايضة الدعم الهائل لأوكرانيا بمساعدات دول الجنوب
«نوتيكا» تصل سواحل اليمن لبدء سحب النفط من الناقلة «صافر»
«نوتيكا» تصل سواحل اليمن لبدء سحب النفط من الناقلة «صافر»
ارتفاع معدل النمو الصيني إلى 6.3% خلال الربع الثاني من 2022
ارتفاع معدل النمو الصيني إلى 6.3% خلال الربع الثاني من 2022
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ستريم
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ......
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم ......
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب بفنزويلا
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب ......
صندوق النقد يحذر من مخاطر تهدد الاستقرار في لبنان
صندوق النقد يحذر من مخاطر تهدد الاستقرار في لبنان...
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها...
المزيد
باريس تطالب موسكو بـ«التراجع» عن قرار الانسحاب من اتفاق الحبوب الأوكرانية
باريس تطالب موسكو بـ«التراجع» عن قرار الانسحاب من اتفاق ......
وفد أرجنتيني يتوجه لواشنطن للتفاوض مع صندوق النقد حول الديون
وفد أرجنتيني يتوجه لواشنطن للتفاوض مع صندوق النقد حول الديون...
تراجع أسعار النفط بعد استئناف الإنتاج في ليبيا
تراجع أسعار النفط بعد استئناف الإنتاج في ليبيا...
ارتفاع معدل النمو الصيني إلى 6.3% خلال الربع الثاني من 2022
ارتفاع معدل النمو الصيني إلى 6.3% خلال الربع الثاني من 2022...
«نوتيكا» تصل سواحل اليمن لبدء سحب النفط من الناقلة «صافر»
«نوتيكا» تصل سواحل اليمن لبدء سحب النفط من الناقلة «صافر»...
المزيد