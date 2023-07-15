آلاف السياح عالقون في إيطاليا وبلجيكا من جراء الإضرابات

القاهرة - بوابة الوسط

أُلغيت مئات الرحلات الجوية وعلق آلاف المسافرين في أوروبا، اليوم السبت، من جراء إضرابات لطواقم مطارات وشركات الطيران، في ذروة موسم سياحي يشهد حركة نشطة.

في إيطاليا جرى إلغاء نحو ألف رحلة جوية داخلية ودولية بسبب إضراب الطواقم الأرضية، وفق ما أفادت سطات المطارات وشركات الطيران، بحسب «فرانس برس».

كذلك ألغيت 120 رحلة جوية بين إقلاع وهبوط في مطار شارلروا البلجيكي ليومي السبت والأحد من جراء إضراب طياري شركة «راين إير» للسفر بتكلفة منخفضة، احتجاجا على ظروف العمل.

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الإضراب في إيطاليا ترك نحو 250 ألف مسافر عالقين في واحدة من أكثر الوجهات السياحية رواجاً في العالم. وتأتي الإضرابات في خضم موجة حر وصفتها المصلحة الوطنية للأرصاد الجوية بأنها «إحدى الأشد على الإطلاق» مع حرارة في روما ستصل أقله إلى 40 درجة مئوية فيما ستصل في صقلية وسردينيا إلى 48 مئوية.

عقد جماعي جديد بعد مرور ست سنوات

إضراب الطواقم الأرضية التي تطالب بعقد جماعي جديد بعد مرور ست سنوات على انقضاء مفاعيل العقد السابق، من المفترض أن يستمر من الساعة 10,00 (08,00 ت غ) حتى الساعة 18,00 (16,00 ت غ). وأعلنت السلطات إلغاء نحو 200 رحلة جوية في مطار روما.

جداول رحلات شركة «طيران مالطا» التي تتولى نقل ركاب شركات «راين إير» و«فيولينغ» و«إيتا إيرويز»، تأثرت أيضاً بعدما انضم طياروها إلى الإضراب. وفي مطارات ميلانو ألغيت نحو 150 رحلة جوية، كما ألغيت عشرات الرحلات في تورينو وباليرمو.

ودعا وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني المضربين إلى التحلي «بالمنطق السليم» من أجل «عدم إلحاق ضرر بالملايين من العمال الآخرين والسياح».