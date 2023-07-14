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إضراب في مطار «غاتويك» في لندن بسبب تدني الأجور

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 07:04 مساء
إضراب في مطار «غاتويك» في لندن بسبب تدني الأجور
طائرة تابعة لشركة «إيزي جيت» بصدد الهبوط في مطار «إل برات» في برشلونة، 1 يوليو 2022. (أ ف ب)
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أعلنت نقابة «يونايت» أن نحو مليون موظف ينفذون إضرابا لثمانية أيام في منتصف العطلة الصيفية في مطار «غاتويك» في لندن ثاني وجهة للسياح، وذلك للمطالبة بزيادة أجورهم.

ويشمل الإضراب موظفين عاملين على الأرض ينتمون إلى شركات عدة، لا سيما تلك التي تعمل على المدارج وفي تسجيل الواصلين. وأشارت النقابة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إلى أنه لا مفر من اضطرابات في حركة الملاحة وتأخير رحلات وإلغاء أخرى، بالنظر إلى حجم الإضراب.

وتنفذ المرحلة الإولى من الإضراب لأربعة أيام متتالية بين الثامن عشر من يوليو والأول من أغسطس، فيما تمتد المرحلة الثانية بين الرابع والثامن من أغسطس.

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مستويات متفاوتة من الأجور
ولفتت النقابة إلى «مستويات متفاوتة في الأجور بين العمال، علما بأن معظمهم يتقاضى في المتوسط أقل من 12 جنيها (14 يورو) في الساعة، رغم طبيعة عملهم الصعبة جدا والدقيقة على المستوى الأمني»، وقالت إنه خلال جائحة «كوفيد-19»، «قامت عديد الشركات العاملة في مطار غاتويك بتسريح موظفين على نطاق واسع فيما قلصت نسبة الأجور وشروط العمل لدى آخرين».

وأضافت «يونايت» أنها تتفاوض مع الشركات المعنية منذ يناير، وأكدت أنها لم تتلق منذ ذلك الحين عرضا بمستوى توقعات العمال. وتضاعفت الإضرابات بسبب تدني الأجور في قطاعات عدة في الأشهر الأخيرة في المملكة المتحدة، متأثرة بأعلى معدل تضخم في مجموعة السبع. وتجلى ذلك خصوصا في المطارات ولدى عمال البريد والسكك الحديد ومقدمي الرعاية الصحية.

وأشارت شركة الطيران البريطانية «إيزي جيت» في بداية الأسبوع إلى أنها ألغت نحو 1700 رحلة حتى نهاية الصيف، بسبب قيود على حركة الملاحة الجوية في أوروبا، وخصوصا على صعيد الوصول والمغادرة من «غاتويك».

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