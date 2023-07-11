  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا والتضخم يلقي بثقله على الاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 08:42 مساء
ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا والتضخم يلقي بثقله على الاقتصاد
شوارع لندن. (الإنترنت)
alwasat radio

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4% في نهاية مايو، كما أظهرت الأرقام الرسمية الثلاثاء فيما يكافح الاقتصاد لكبح التضخم المرتفع.

ارتفع معدل البطالة من 3.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، بحسب الأرقام التي نشرها الثلاثاء مكتب الإحصاء البريطاني، وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها معدل البطالة إلى 4% منذ بداية سنة 2022، مما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون استقراره على 3.8%، بحسب «فرانس برس».  

رغم الارتفاع، قال وزير المال البريطاني جيريمي هانت إن «سوق العمل قوية حيث إن البطالة متدنية الى مستويات تاريخية». وراوح المعدل بين 3.7% و3.9% في الأشهر الأخيرة، ووصل إلى مستويات منخفضة تاريخيًا.

 زيادة عدد العاطلين عن العمل
وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل منذ أكثر من عام. واستمر عدد الوظائف الشاغرة بالتراجع للشهر الثاني عشر على التوالي بين  أبريل ويونيو.

تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد في يونيو الماضي
لاغارد تحذّر من ضغوط ما زالت قوية على الأسعار في منطقة اليورو
-  البطالة في أدنى مستوى بمنطقة اليورو

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، دارين مورغان، إنه «نظرًا لارتفاع التضخم، لا تزال القيمة الحقيقية للأرباح الأسبوعية تتراجع على الرغم من أنها الآن في أبطأ معدل لها منذ نهاية 2021».

في خطاب مهم في وقت متأخر الإثنين، شدد هانت على أنه «لا يمكن أن يكون هناك نمو مستدام دون القضاء على التضخم الذي يعوق الاستثمار ويقوض ثقة المستهلك».

تراجع معدل التضخم السنوي في بريطانيا في الأشهر الأخيرة لكنه لا يزال قريبا من 9%، هذا أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2% ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي عدة مرات.

التضخم في بريطانيا أعلى بكثير
وقال رئيس استراتيجية السوق في إيبيري، ماثيو راين، إن «التضخم في بريطانيا أعلى بكثير مما كان يأمل به صناع القرار السياسي، وضغوط الأسعار ستكافح للتراجع في أي وقت قريب طالما استمرت الأرباح في الارتفاع بالوتيرة الحالية».

وكشف مكتب الإحصاء الوطني أن متوسط الأجور العادية باستثناء المكافآت، كان أعلى بنسبة 7.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وفيما دعا حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي وهانت إلى تقييد الأجور، يواصل آلاف الأشخاص من العاملين في القطاعين العام والخاص الإضراب في محاولة لزيادة الأجور لمواكبة التضخم.

معدلات الرهن العقاري
يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى الإضرار بأصحاب الرهن العقاري وتفاقم أزمة غلاء المعيشة في البلاد، وشدد بنك إنجلترا سعر الإقراض الرئيسي 13 مرة على التوالي إلى خمسة بالمئة في محاولة لكبح التضخم المرتفع.

وقال بيلي الإثنين إنه من «المهم جدا» أن يفي بنك إنجلترا «بتفويضه لإعادة التضخم إلى هدفه وتوفير بيئة استقرار الأسعار التي يمكن أن يزدهر فيها الاقتصاد البريطاني». لكن المقرضين التجاريين قاموا في هذا الوقت برفع معدلات الفائدة على قروض المنازل بشكل كبير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاعب الأهلي بنغازي سفيان حومانجي الأفضل أمام الاتحاد في ختام ذهاب رباعي السلة بطرابلس

لاعب الأهلي بنغازي سفيان حومانجي الأفضل أمام الاتحاد في ختام ذهاب رباعي السلة ...
الذكاء الاصطناعي والغباء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي والغباء الاصطناعي
هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية.. وليبيا في المركز الـ15

هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية.. وليبيا في المركز الـ15
يهدد لبنان وإسرائيل.. وباء حيواني يحول قبرص إلى «جزيرة للقطط النافقة»

يهدد لبنان وإسرائيل.. وباء حيواني يحول قبرص إلى «جزيرة للقطط النافقة»
الليمون والتفاح لتبيض الأسنان

الليمون والتفاح لتبيض الأسنان
سفير روسيا يحذر من تسرب أسلحة الحرب في أوكرانيا إلى أفريقيا عبر ليبيا

سفير روسيا يحذر من تسرب أسلحة الحرب في أوكرانيا إلى أفريقيا عبر ليبيا
أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»

أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»
الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية

الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية
المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني
الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق

الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة
الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»

الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»
كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا

كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا
غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ

غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ
كريستيانو يتوسط لضم أوتافيو للنصر السعودي ويعرض عليه 5 أضعاف

كريستيانو يتوسط لضم أوتافيو للنصر السعودي ويعرض عليه 5 أضعاف
الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء

الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء
كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام

كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام
شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إطلاق مشروع ضخم بين العراق و«توتال إنرجي» بقيمة 10 مليارات دولار
إطلاق مشروع ضخم بين العراق و«توتال إنرجي» بقيمة 10 مليارات دولار
«إيزي جيت» البريطانية تلغي رحلات صيفية بسبب اضطرابات الحركة الجوية
«إيزي جيت» البريطانية تلغي رحلات صيفية بسبب اضطرابات الحركة ...
الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق
الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب ...
أسعار النفط ترتفع في ظل مخاوف بشأن تراجع الإمدادات وضعف الدولار
أسعار النفط ترتفع في ظل مخاوف بشأن تراجع الإمدادات وضعف الدولار
مع توقف رواتبهم.. موظفو السودان بين ناري الحرب والعوز
مع توقف رواتبهم.. موظفو السودان بين ناري الحرب والعوز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى...
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم ......
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب بفنزويلا
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب ......
هولندا تغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا خلال أكتوبر
هولندا تغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا خلال أكتوبر...
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ستريم
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ......
المزيد
ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا والتضخم يلقي بثقله على الاقتصاد
ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا والتضخم يلقي بثقله على ......
البرلمان الأوروبي يصادق على خطة لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات محليا
البرلمان الأوروبي يصادق على خطة لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات ......
دراسة: الذكاء الصناعي يؤثر على جودة الوظائف
دراسة: الذكاء الصناعي يؤثر على جودة الوظائف...
مع توقف رواتبهم.. موظفو السودان بين ناري الحرب والعوز
مع توقف رواتبهم.. موظفو السودان بين ناري الحرب والعوز...
أسعار النفط ترتفع في ظل مخاوف بشأن تراجع الإمدادات وضعف الدولار
أسعار النفط ترتفع في ظل مخاوف بشأن تراجع الإمدادات وضعف ......
المزيد