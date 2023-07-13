أطول إضراب للأطباء المبتدئين في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ آلاف الأطباء في بريطانيا، الخميس، إضرابا لمدة خمسة أيام في تعبئة غير مسبوقة من حيث طولها الزمني، من أجل المطالبة بزيادة الأجور في أوج أزمة غلاء معيشة.

وبدأ «الأطباء المبتدئون» إضرابا جديدا من الساعة السابعة (06:00 ت غ) الخميس، حتى الساعة نفسها من الثلاثاء. وهذه أطول تعبئة متواصلة في تاريخ جهاز «خدمات الصحة الوطنية» البريطاني الذي احتفى قبل فترة قصيرة بمرور 75 عاما على تأسيسه، حسب وكالة «فرانس برس».

ويمثل «الأطباء المبتدئون» في المملكة المتحدة نحو نصف أطباء المستشفيات، بدءا من الأطباء الشباب الذين تخرجوا للتو من الجامعة إلى الممارسين الذين لديهم أكثر من ثماني سنوات من الخبرة.

أطول إضراب للأطباء في تاريخ بريطانيا

وقال المسؤولان في «الجمعية الطبية البريطانية» روبرت لورنسن وفيفيك تريفيدي إن اليوم «يمثل بداية أطول إضراب للأطباء في تاريخ خدمات الصحة الوطنية»، وأضافا: «يمكننا إلغاء هذا الإضراب إذا حذت الحكومة البريطانية حذو الحكومة الإسكتلندية التي قدمت عرضا جديدا أدى إلى تعليق الحركة».

وأكدا أن «التصلب الكامل» للحكومة «أمر محير ومدمر» في نهاية المطاف لأي شخص يريد أن تتقلص لوائح الانتظار ويزيد عدد العاملين في الخدمة.

وزارة الصحة تعبر عن «خيبة أملها»

وعندما أعلن عن الإضراب في نهاية يونيو اعتبر ناطق باسم وزارة الصحة هذا الإضراب الجديد «مخيبا جدا للآمال». وقال إن «هذه الأيام الخمسة من الإضراب ستسبب اضطرابا كبيرا للمرضى وتشكل ضغطا على الفئات الأخرى من طواقم» خدمات الصحة الوطنية.

وتعتبر الحكومة أنه يجب تعليق الإضرابات خلال المفاوضات وقالت إنها «مستعدة لمواصلة المناقشات إذا جرى إلغاء الإضراب» وإذا تراجع المضربون عن «مطالبهم غير المعقولة للأجور».

وتؤكد نقابة الأطباء من جهتها أن «الأطباء المبتدئين» خسروا 26% من رواتبهم بالقيمة الحقيقية منذ 2008 عندما فُرضت إجراءات تقشفية على الخدمات الصحية. ويطالب الاتحاد بزيادة في الأجور نسبتها 35% لكن الحكومة تعارض ذلك.

وتفيد أرقام النقابة بأن حوالي 7.42 ملايين شخص كانوا ينتظرون العلاج في أبريل في إنجلترا، أكثر من ثلاثة ملايين منهم منذ أكثر من 18 شهرا. وبينما يؤثر التضخم على القوة الشرائية في المملكة المتحدة، قام ممرضون وأطباء وطواقم إسعاف بإضرابات.

وبعد الأطباء المبتدئين، قدم الاستشاريون وهم أطباء أكثر كفاءة، إخطارا بإضراب في 20 و21 يوليو.