  • Alwasat News
Atwasat

أطول إضراب للأطباء المبتدئين في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 02:47 مساء
أطول إضراب للأطباء المبتدئين في بريطانيا
مشهد من المنطقة المالية في لندن. (أ ف ب)
alwasat radio

بدأ آلاف الأطباء في بريطانيا، الخميس، إضرابا لمدة خمسة أيام في تعبئة غير مسبوقة من حيث طولها الزمني، من أجل المطالبة بزيادة الأجور في أوج أزمة غلاء معيشة.

وبدأ «الأطباء المبتدئون» إضرابا جديدا من الساعة السابعة (06:00 ت غ) الخميس، حتى الساعة نفسها من الثلاثاء. وهذه أطول تعبئة متواصلة في تاريخ جهاز «خدمات الصحة الوطنية» البريطاني الذي احتفى قبل فترة قصيرة بمرور 75 عاما على تأسيسه، حسب وكالة «فرانس برس».

ويمثل «الأطباء المبتدئون» في المملكة المتحدة نحو نصف أطباء المستشفيات، بدءا من الأطباء الشباب الذين تخرجوا للتو من الجامعة إلى الممارسين الذين لديهم أكثر من ثماني سنوات من الخبرة.

أطول إضراب للأطباء في تاريخ بريطانيا
وقال المسؤولان في «الجمعية الطبية البريطانية» روبرت لورنسن وفيفيك تريفيدي إن اليوم «يمثل بداية أطول إضراب للأطباء في تاريخ خدمات الصحة الوطنية»، وأضافا: «يمكننا إلغاء هذا الإضراب إذا حذت الحكومة البريطانية حذو الحكومة الإسكتلندية التي قدمت عرضا جديدا أدى إلى تعليق الحركة».

وأكدا أن «التصلب الكامل» للحكومة «أمر محير ومدمر» في نهاية المطاف لأي شخص يريد أن تتقلص لوائح الانتظار ويزيد عدد العاملين في الخدمة.

وزارة الصحة تعبر عن «خيبة أملها»
وعندما أعلن عن الإضراب في نهاية يونيو اعتبر ناطق باسم وزارة الصحة هذا الإضراب الجديد «مخيبا جدا للآمال». وقال إن «هذه الأيام الخمسة من الإضراب ستسبب اضطرابا كبيرا للمرضى وتشكل ضغطا على الفئات الأخرى من طواقم» خدمات الصحة الوطنية.

وتعتبر الحكومة أنه يجب تعليق الإضرابات خلال المفاوضات وقالت إنها «مستعدة لمواصلة المناقشات إذا جرى إلغاء الإضراب» وإذا تراجع المضربون عن «مطالبهم غير المعقولة للأجور».

وتؤكد نقابة الأطباء من جهتها أن «الأطباء المبتدئين» خسروا 26% من رواتبهم بالقيمة الحقيقية منذ 2008 عندما فُرضت إجراءات تقشفية على الخدمات الصحية. ويطالب الاتحاد بزيادة في الأجور نسبتها 35% لكن الحكومة تعارض ذلك.

وتفيد أرقام النقابة بأن حوالي 7.42 ملايين شخص كانوا ينتظرون العلاج في أبريل في إنجلترا، أكثر من ثلاثة ملايين منهم منذ أكثر من 18 شهرا. وبينما يؤثر التضخم على القوة الشرائية في المملكة المتحدة، قام ممرضون وأطباء وطواقم إسعاف بإضرابات.

وبعد الأطباء المبتدئين، قدم الاستشاريون وهم أطباء أكثر كفاءة، إخطارا بإضراب في 20 و21 يوليو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط (Wtv) مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري الليبي

شاهد عبر قناة الوسط (Wtv) مباريات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري الليبي
كاريكاتير حليم - انتخابات «نزيهه»!

كاريكاتير حليم - انتخابات «نزيهه»!
قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف

قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف
«غوغل» تطلق «بارد» المُنافس لـ«تشات جي بي تي» في نحو 50 بلداً

«غوغل» تطلق «بارد» المُنافس لـ«تشات جي بي تي» في نحو 50 بلداً
لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو

لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو
ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي

ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي
بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب العربية

بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب ...
3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع

3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع
فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية

فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية
بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر

بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر
باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا

باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا
شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج
الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش

الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش
بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها

بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان

لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس

شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس
«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن

«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن
«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة أفريقيًا التي منحها «كاف»

«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع أسعار النفط وسط آمال بزيادة الطلب في الدول النامية
ارتفاع أسعار النفط وسط آمال بزيادة الطلب في الدول النامية
إيطاليا تريد إعادة التفاوض مع بروكسل حول أهداف خطتها للتعافي
إيطاليا تريد إعادة التفاوض مع بروكسل حول أهداف خطتها للتعافي
الأمم المتحدة: استقرار عدد الجياع خلال 2022 لكنه يبقى مرتفعا جدا
الأمم المتحدة: استقرار عدد الجياع خلال 2022 لكنه يبقى مرتفعا جدا
التضخم يتباطأ مجددا في الولايات المتحدة خلال يونيو
التضخم يتباطأ مجددا في الولايات المتحدة خلال يونيو
أسعار النفط ترتفع بعد بيانات اقتصادية مطمئنة في أميركا والصين
أسعار النفط ترتفع بعد بيانات اقتصادية مطمئنة في أميركا والصين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى...
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم ......
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب بفنزويلا
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب ......
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ستريم
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ......
هولندا تغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا خلال أكتوبر
هولندا تغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا خلال أكتوبر...
المزيد
أطول إضراب للأطباء المبتدئين في بريطانيا
أطول إضراب للأطباء المبتدئين في بريطانيا...
الأمم المتحدة: أهوار جنوب العراق فقدت 70% من المياه
الأمم المتحدة: أهوار جنوب العراق فقدت 70% من المياه...
ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي
ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي...
أسعار النفط ترتفع بعد بيانات اقتصادية مطمئنة في أميركا والصين
أسعار النفط ترتفع بعد بيانات اقتصادية مطمئنة في أميركا ......
التضخم يتباطأ مجددا في الولايات المتحدة خلال يونيو
التضخم يتباطأ مجددا في الولايات المتحدة خلال يونيو...
المزيد