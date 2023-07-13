الأمم المتحدة: أهوار جنوب العراق فقدت 70% من المياه

القاهرة - بوابة الوسط

للسنة الرابعة على التوالي، يلقي الجفاف بظلاله الثقيلة على الأهوار ويقضي في طريقه على الجواميس التي يستخدم حليبها في إعداد قشدة «القيمر» المحببة لدى العراقيين، أهوار جنوب العراق التاريخية جفت، ومعها تضاءلت أعداد حيواناته بشكل كبير، من السماء، يبدو منظر الأهوار الوسطى في الجبايش مأساويا، تبقت فقط مسطحات قليلة من المياه، تتصل في ما بينها بممرات مائية نمت من حولها نباتات القصب. وفي المساحات التي تراجعت فيها المياه، ظهرت أرض جرداء أشبه بجلد غزته التجاعيد.

وقالت الأمم المتحدة خلال الأسبوع الحالي إن موجة الجفاف الحالية هي الأسوأ منذ 40 عاما وإن الوضع «مقلق» على صعيد الأهوار التي خلا 70 في المائة منها من المياه، حيث أهوار بلاد الرافدين هي مساحات رطبة موزعة بين الجبايش والحويزة والحمار وصنفتها «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)» في 2016، تراثا عالميا، إلا إنها تتلاشى ومعها حضارة «معدان الأهوار»، أو «عرب الأهوار»، الذين يعيشون على صيد الأسماك والحيوانات وتمتد جذور حضارتهم في أرض الأهوار إلى 5 آلاف عام.

تقلص مساحة الأهوار

ويشير آخر التقديرات إلى أن مساحة الأهوار تبلغ اليوم نحو 4 آلاف كيلومتر مربع، بتراجع عن 20 ألف كيلومتر مربع خلال تسعينات القرن الماضي. ولا يزال يقطنها نحو بضعة آلاف من المعدان فقط، ويعود هذا التراجع خصوصا إلى ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار، مما دفع في السنوات الأربع الأخيرة الأهوار نحو الخراب، فيما كانت تعاني أصلا بفعل سدود بنتها الجارتان تركيا وإيران على نهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى إدارة تقليدية للمياه يرى الخبراء أنها غير مناسبة.

وبلغت الحرارة في الأهوار الوسطى أواخر يونيو، خلال جولة فريق وكالة الصحافة الفرنسية، 35 درجة مئوية عند الفجر، لكنها لامست الخمسين خلال النهار، وتصنف الأمم المتحدة العراق من بين الدول الخمس الأكثر تضررا من بعض تداعيات التغير المناخي، فالأمطار قليلة جدا، وبحلول العام 2050، من المتوقع أن يزداد معدل الحرارة السنوي بدرجتين ونصف الدرجة المئوية؛ وفق البنك الدولي.

ويتراجع مستوى الأهوار الوسطى، ونهر الفرات مصدر تغذيتها الرئيسي، بمعدل «نصف سنتيمتر في اليوم»، على ما يشرح المهندس جاسم الأسدي؛ البالغ 66 عاما والناشط البيئي المدافع عن الأهوار عبر منظمة «طبيعة العراق» غير الحكومية، وبعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 إثر الغزو الأميركي، دبت الحياة من جديد في الأهوار مع تدمير السدود والقنوات التي استخدمت لتجفيفها صناعيا. وعادت المياه إلى الجريان، والزوارق للإبحار وسط الممرات المائية المحاطة بالقصب وبجزر يقطنها معدان الأهوار الذين عادوا إلى أرضهم. لكن، بعد 20 عاما على ذلك، يتبين؛ عبر جولة في الزورق، أن مستوى المياه فيها ينخفض بشكل متواصل.

ملف المياه مصدر توتر بين العراق وتركيا

ويشكل ملف المياه مصدر توتر بين العراق وتركيا وفي حين يطالب العراق أنقرة بالإفراج عن مزيد من المياه، أثار سفير تركيا في بغداد، علي رضا غوناي، الجدل في يوليو 2022 حينما اتهم العراقيين بأنهم «يهدرون المياه»، لكنْ، في انتقادات الدبلوماسي التركي شيء من الحقيقة. ووفق الآراء العلمية، فإن إدارة السلطات العراقية الموارد المائية، ليست بمثالية، ومنذ العصور السومرية والأكادية، يستخدم المزارعون العراقيون أسلوب الري بالغمر، الذي يعد، إلى حد كبير، سببا رئيسيا لهدر المياه.

ويواجه العراق أيضا صعوبات في تأمين المياه للاحتياجات الزراعية، واضطرت السلطات لذلك إلى خفض المساحات المزروعة بشكل كبير. فالأولوية هي تأمين المياه للشرب لسكان البلاد البالغ عددهم 42 مليون نسمة، وفي مقابلة مع هيئة «بي بي سي» أواخر يونيو، أكد الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، أن الحكومة اتخذت «إجراءات مهمة من أجل تحسين النظام المائي و(إطلاق) حوار مع الدول المجاورة»، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وبفعل ذلك، يستسلم كثير من عرب الأهوار ويغادرون إلى المدن حيث يجري التعامل معهم على أنهم منبوذون، في أغسطس 2022، تحدث فرع العراق في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة عن «نزوح سكاني»، لا سيما نحو مدينتي البصرة وبغداد.