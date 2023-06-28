  • Alwasat News
Atwasat

بريطانيا تدرس خطة لإعادة تأميم أكبر شركة مزودة للمياه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 07:34 مساء
بريطانيا تدرس خطة لإعادة تأميم أكبر شركة مزودة للمياه
شركة «تيمز ووتر» البريطانية. (الإنترنت)
alwasat radio

تدرس الحكومة البريطانية احتمال إعادة تأميم موقت لشركة «تيمز ووتر» المثقلة بالديون، أكبر جهة مزودة للمياه في بريطانيا، وذلك غداة استقالة مديرتها التنفيذية.

وقد استقالت سارة بينتلي بمفعول فوري، وسط تصاعد القلق إزاء ديون الشركة، البالغ مجموعها حوالى 14 مليار جنيه إسترليني (18 مليار دولار)، في وقت يواجه فيه القطاع المتعثر تكاليف ضخمة، لتنظيف الصرف الصحي، وفق وكالة «فرانس برس».

تزود «تيمز ووتر» 15 مليون منزل وشركة تجارية في لندن وأماكن أخرى في جنوب إنجلترا بالمياه. ويعد صندوق التقاعد الكندي «أونتاريو ميونسيبال» أكبر المساهمين في الشركة، إذ يمثّل ما يقرب من ثلث المجموعة.

ديون قدرها 54 مليار جنيه
وخصخصت بريطانيا قطاع المياه في العام 1989 في عهد رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر. وراكمت شركات المياه في بريطانيا ديونا مجتمعة، قدرها 54 مليار جنيه، منذ الخصخصة، لتمويل استثمارات وأرباح المساهمين، بحسب تحقيق أجرته العام الماضي صحيفة «ذي غارديان».

-  تقرير: مسار تحول الطاقة في بريطانيا بطيء بشكل مقلق
-  لاغارد: البنك المركزي الأوروبي «سيواصل» رفع أسعار الفائدة في يوليو

وردا على تقارير عن إعادة تأميم محتملة، قال بيان حكومي إن الوضع الحالي لشركة تيمز ووتر «مسألة تخص الشركة ومساهميها». وأضاف البيان: «القطاع ككل قادر على الصمود ماليا، وتواصل الهيئة الناظمة لقطاع المياه (أوفوات) مراقبة الوضع المالي لجميع شركات المياه والصرف الصحي الرئيسية». 

وفي بيان منفصل، قالت «تيمز ووتر» إنها تسعى مع المساهمين لتأمين أموال تضاف إلى 500 مليون جنيه إسترليني قدموها في مارس.  وذكرت تقارير أن الشركة كانت تسعى للحصول على تمويل إضافي بمقدار مليار جنيه إسترليني.

لفتت «أوفوات» إلى أنها تجري «نقاشات مع تيمز ووتر حول الحاجة إلى خطة قوية وذات مصداقية، لتحويل مسار الشركة». 

إعادة المرفق موقتا إلى القطاع العام
وأوضحت وسائل إعلام بريطانية أن الوزراء يجرون محادثات حول إمكانية إعادة هذا المرفق موقتا إلى القطاع العام في ظل ما يسمى «نظام الإدارة الخاصة» (SAR).

وقد تعهدت شركات المياه المخصخصة في إنجلترا، الشهر الماضي، إجراء استثمارات ضخمة، لوقف ضخ مياه الصرف الصحي في المجاري المائية، مع تزايد المخاوف بشأن جودة المياه، وتراخي إجراءات حماية البيئة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

وتتعرض شركات المياه لانتقادات منذ سنوات بسبب ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الأنهار والبحار، مما أدى إلى تدمير نظم بيئية هشة، وتسبب في أمراض بين الناس وإغلاق الشواطئ. 

وعبر نشطاء عن غضبهم من أن وعودا بمليارات الجنيهات، لتحديث البنية التحتية، سيتحملها مستهلكون يعانون أصلا ارتفاع الفواتير في ظل غلاء معيشة يغذيه ارتفاع التضخم. وقالت صحيفة «ذي تايمز»، الأربعاء، إن فواتير المياه قد ترتفع 40% بحلول العام 2030، لتمويل الأشغال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكرواتي ماتيو بديلا لغوندوغان في مانشستر سيتي

الكرواتي ماتيو بديلا لغوندوغان في مانشستر سيتي
لوحة «السيدة ذات المروحة اليدوية» لكليمت بيعت لقاء 94 مليون دولار محطمة الرقم القياسي الأوروبي

لوحة «السيدة ذات المروحة اليدوية» لكليمت بيعت لقاء 94 مليون دولار محطمة الرقم ...
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي

البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
مصدر عسكري: الجيش الأردني أسقط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية

مصدر عسكري: الجيش الأردني أسقط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية
الحكومات الليبية 1949-1969 (8)

الحكومات الليبية 1949-1969 (8)
إنتر يتمسك بـ«لوكاكو» مع خيار الشراء مقابل 25.8 مليون إسترليني بعد رفض الهلال السعودي

إنتر يتمسك بـ«لوكاكو» مع خيار الشراء مقابل 25.8 مليون إسترليني بعد رفض الهلال ...
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها

الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها
النجم الأميركي ديفيد كورينسويت يتولى دور سوبرمان في الفيلم المقبل من السلسلة

النجم الأميركي ديفيد كورينسويت يتولى دور سوبرمان في الفيلم المقبل من السلسلة
بعد أداء ركن الحج الأعظم.. الحجاج يتجهون إلى مشعر مزدلفة استعدادا لرمي الجمرات

بعد أداء ركن الحج الأعظم.. الحجاج يتجهون إلى مشعر مزدلفة استعدادا لرمي الجمرات
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي

«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي
المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يصل إلى ميلان لإتمام التعاقد مع إنتر حتى 2028

المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يصل إلى ميلان لإتمام التعاقد مع إنتر حتى 2028
يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في تورينو

يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في تورينو
بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها

بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها
قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان

قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان
أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه

أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه
التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ويمبلدون للتنس

التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ويمبلدون للتنس
كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال

كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال
الحرب تحرم السودانيين من خروف العيد

الحرب تحرم السودانيين من خروف العيد
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يشدد القواعد على البنوك لتنفيذ خطة إصلاحات مصرفية
الاتحاد الأوروبي يشدد القواعد على البنوك لتنفيذ خطة إصلاحات ...
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء ...
بريطانيا توقع اتفاقاً للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في تنظيم الخدمات المالية
بريطانيا توقع اتفاقاً للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في تنظيم ...
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها
النرويج توافق على مشروعات للنفط والغاز بـ17 مليار يورو
النرويج توافق على مشروعات للنفط والغاز بـ17 مليار يورو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح ......
أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي
أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد ......
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى...
حاويات المهملات في سوق بوينوس آيرس.. كنوز الفقراء في الأرجنتين
حاويات المهملات في سوق بوينوس آيرس.. كنوز الفقراء في ......
إردوغان يعين حاكمة جديدة للبنك المركزي التركي
إردوغان يعين حاكمة جديدة للبنك المركزي التركي...
المزيد
بريطانيا تدرس خطة لإعادة تأميم أكبر شركة مزودة للمياه
بريطانيا تدرس خطة لإعادة تأميم أكبر شركة مزودة للمياه...
البنك الدولي: تعثر اقتصاد بورما بسبب قيود فرضها الجيش وانقطاع الكهرباء
البنك الدولي: تعثر اقتصاد بورما بسبب قيود فرضها الجيش ......
الاتحاد الأوروبي يعد ليورو رقمي يصطدم بعداء المصارف
الاتحاد الأوروبي يعد ليورو رقمي يصطدم بعداء المصارف...
النرويج توافق على مشروعات للنفط والغاز بـ17 مليار يورو
النرويج توافق على مشروعات للنفط والغاز بـ17 مليار يورو...
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها...
المزيد