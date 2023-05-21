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وكالة الطاقة الدولية: إمدادات النفط لن تتأثر بتشديد تطبيق سقف الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 08:43 صباحا
وكالة الطاقة الدولية: إمدادات النفط لن تتأثر بتشديد تطبيق سقف الأسعار
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بمكتبه في العاصمة الفرنسية باريس، 7 نوفمبر 2020. (رويترز)
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قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن الوكالة لا تتوقع أن تؤثر تحركات مجموعة السبع لمواجهة التحايل على قيود الأسعار المفروضة على الطاقة الروسية على وضع إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية.

واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على فرض سقف عند 60 دولارا للبرميل لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا، وكذلك تحديد حد أقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية لحرمان موسكو من العائدات التي يمكن أن تدعم غزوها لأوكرانيا، وفق وكالة «رويترز».

وقالت مجموعة السبع السبت، خلال القمة السنوية لقادتها، إنها ستعزز الجهود لمواجهة الالتفاف على قيود الأسعار «مع تجنب الآثار غير المباشرة والحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية»، دون الخوض في تفاصيل.

سقف السعر حقق هدفين رئيسيين
وقال بيرول لوكالة «رويترز»، في مقابلة على هامش القمة، إن وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم تحليلات ومدخلات لمجموعة السبع بشأن الطاقة، لا ترى أن التشديد في تطبيق سقف الأسعار سيؤثر على إمدادات النفط والوقود العالمية.

 

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وتابع أن «أي تغييرات مهمة في الأسواق، سنعكسها كالمعتاد في تحليلاتنا وتقاريرنا، لكن في الوقت الحالي لا أرى سببا لإجراء تغيير في تحليلاتنا».

ويرى بيرول أن سقف السعر حقق هدفين رئيسيين هما عدم التسبب في شح المعروض في الأسواق، نظرا لاستمرار تدفق النفط الروسي، وفي الوقت نفسه خفض عائدات موسكو.

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