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محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 09:45 مساء
محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة الأسبوع المقبل
رافعات وحاويات في مرفأ لوس أنجليس، 7 نوفمبر 2019 (أ ف ب)
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قال الناطق باسم سفارة الصين في واشنطن ليو بينجيو، الخميس، إن وزيري التجارة وممثلي التجارة في الولايات المتحدة والصين سيلتقون الأسبوع المقبل في واشنطن، بحسب وكالة «رويترز».

وتوقفت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل أشهر على خلفية تصاعد التوترات بين البلدين.

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ورغم التوتر السياسي، تحافظ البلدان على مناقشات ثنائية تجارية، في وقت تحاول الصين مناطحة التفوق الاقتصادي الأميركي، حيث أثارت خطوات بكين الدبلوماسية الأخيرة، وإعلانها عن رفع ميزانيتها العسكرية للعام 2023 من أجل التطوير، تساؤلات عديدة بين مراقبين بشأن إمكانية أن تصبح الصين قطبًا موازيًا للولايات المتحدة.

وارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي من 1.34 تريليون دولار أمريكي عام 2001 ، وهو عام انضمام الصين رسميًا لمنظمة التجارة العالمية، إلى 17.73 تريليون دولار أمريكي عام 2021، وفق بيانات صندوق النقد الدولي. ويدل هذا الرقم على القوة الاقتصادية المتزايدة للصين إذا ما قورن بالناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة البالغ 23.32 تريليون دولار أمريكي عام 2021.

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