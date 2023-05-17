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معدل البطالة يبلغ أدنى مستوى له في فرنسا منذ 40 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 03:27 مساء
معدل البطالة يبلغ أدنى مستوى له في فرنسا منذ 40 عامًا
وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت قبل اليوم الثاني من الاجتماعات الثنائية مع قادة النقابات الفرنسية في باريس - 17 مايو 2023 - أ ف ب
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ظل معدل البطالة مستقرًا في فرنسا في الربع الأول، عند 7.1 في المئة من السكان العاملين، أي عند «أدنى مستوى له منذ 40 عامًا»، حسبما أفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الأربعاء.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل على النحو المحدد من مكتب العمل الدولي 2.2 مليون شخص، ما يعني أنه بالكاد انخفض خلال الربع الأول (أقل بسبعة آلاف). 

وكان المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية قد أفاد في البداية عن معدل بطالة بنسبة 7.2 في المئة في الربع الرابع من العام 2022، ثم قام بمراجعته نزولًا قليلًا (أقل بـ0.1 نقطة). 

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ورحب وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت بهذه الأرقام عبر «تويتر»، معتبرًا أنها تعكس «الجهود لتحقيق هدف التوظيف الكامل»، أي معدل بطالة يقارب خمسة في المئة.

ووفق التفاصيل، فقد انخفض معدل بطالة الشباب من 15 إلى 24 سنة بشكل طفيف للغاية خلال هذا الربع، بمقدار 0.2 نقطة ليصل إلى 16.6 في المئة. وبالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عامًا، ويبقى معدل البطالة مستقرًا تقريبًا (-0.1 نقطة) عند 6.4 في المئة. أخيراً، ارتفع معدل البطالة لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر بشكل طفيف (+0.2 نقطة) إلى 5.2 في المئة، لكنه ظل أقل من مستواه قبل عام (-0.3 نقطة).

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