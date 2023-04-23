  • Alwasat News
Atwasat

بعد مفاوضات وإضرابات.. موظفو القطاع العام الألماني يحصلون على زيادة 5.5% على أجورهم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 03:53 مساء
بعد مفاوضات وإضرابات.. موظفو القطاع العام الألماني يحصلون على زيادة 5.5% على أجورهم
إضراب لعمال في ألمانيا. (الإنترنت)
alwasat radio

حصل عاملون في القطاع العام في ألمانيا على زيادة تدريجية في أجورهم، للتعويض عن التضخم بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب ليل السبت الأحد سيسمح بتجنّب تنظيم إضرابات جديدة.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر «توصّلنا إلى اتفاق مسؤول حول الأجور». وتفاقم الضغط على النقابات بعد أسابيع من المفاوضات دون نتيجة، مصحوبة بحركات إضراب واسعة طالت عدة قطاعات، منها الخدمات البريدية والنقل والاستشفاء، وسط ارتفاع حاد في الأسعار، حسب «فرانس برس».

زيادة الرواتب نحو 2.5 مليون موظف 
وستزيد الرواتب نحو 2.5 مليون موظف في القطاع العام في ألمانيا بنسبة 5.5% أو ما لا يقلّ عن 340 يورو شهريًا، اعتبارًا من مارس 2024. واعتبارًا من يونيو 2023، ستُدفع تعويضات التضخم مُعفاة من الضرائب تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف يورو على أقساط.

-  إضراب للطواقم الأمنية في مطار برلين الإثنين لتحسين الأجور
-  «يوروكونترول»: إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين يطال عشرة ملايين مسافر

وقال رئيس نقابة Ver.di (فيردي) التي تمثل 2.5 مليون موظف في القطاع العام فرانك فيرنكه في بيان «بقبولنا هذا الحل الوسط، ذهبنا إلى أقصى حدّ مسموح به». وكانت النقابات تطالب بزيادة في الأجور قدرها 10.5% على مدى اثني عشر شهرا أو زيادة الراتب بحد أدنى 500 يورو.

 تفاقم الحركة الاجتماعية 
سيسمح الاتفاق الجديد بتفادي تفاقم الحركة الاجتماعية بعد عدة أيام تعبئة وتوقف عن العمل منذ بداية العام. في أواخر مارس، انضّمت نقابة فيردي إلى حركة إضراب واسعة على المستوى الوطني شلّت قطاع النقل في ألمانيا.

وتسببت مستويات التضخم القياسية في الأشهر الأخيرة في ألمانيا، التي بلغت ذروتها 10.4% على أساس سنوي في أكتوبر، في توتر المفاوضات حول الأجور السنوية في مختلف القطاعات في البلاد، مع توقف عن العمل في بعض الأحيان. وتتواصل المفاوضات حول الأجور في قطاعات أخرى، مثل قطاع السكك الحديد الذي أضرب موظفوه الجمعة لنصف يوم.

في نهاية العام 2022، نال نحو أربعة ملايين موظف ألماني في قطاعات صناعية مهمة مثل السيارات، زيادة على رواتبهم بلغت 8.5% على سنتين، بعد عدة أسابيع من المفاوضات شهدت إضرابات. ودعت نقابة فيردي موظفي الأمن في مطار برلين إلى الإضراب عن العمل الإثنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عودة «سومو بكاء الأطفال» بعد توقف 4 سنوات بسبب الجائحة

عودة «سومو بكاء الأطفال» بعد توقف 4 سنوات بسبب الجائحة
شجرة عمرها 5 آلاف سنة في تشيلي تروي تاريخ التغير المناخي

شجرة عمرها 5 آلاف سنة في تشيلي تروي تاريخ التغير المناخي
«مولار سيتي».. مدينة مكسيكية تستقطب الأميركيين بأسعار مغرية للعناية بالأسنان

«مولار سيتي».. مدينة مكسيكية تستقطب الأميركيين بأسعار مغرية للعناية بالأسنان
حجوزات الطيران الصيفية تمتلئ.. رغم ارتفاع أسعار التذاكر

حجوزات الطيران الصيفية تمتلئ.. رغم ارتفاع أسعار التذاكر
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»

حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
وفاة الفنان السوري محمد قنوع

وفاة الفنان السوري محمد قنوع
مدرب برشلونة يشيد بنجم أتلتيكو مدريد قبل المواجهة بينهما

مدرب برشلونة يشيد بنجم أتلتيكو مدريد قبل المواجهة بينهما
«غوغل» توقف موقتاً أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي

«غوغل» توقف موقتاً أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي
«ذا نيويورك تايمز»: قوات حميدتي حصلت على سلاح من حفتر

«ذا نيويورك تايمز»: قوات حميدتي حصلت على سلاح من حفتر
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني
«أكلات ماجدة 2» (حـ 18): الطبق المصري الحووشي ورز بلبن

«أكلات ماجدة 2» (حـ 18): الطبق المصري الحووشي ورز بلبن
العثور على حطام سفينة دمرتها غواصة أميركية في الحرب العالمية الثانية على متنها أكثر من ألف أسير

العثور على حطام سفينة دمرتها غواصة أميركية في الحرب العالمية الثانية على متنها ...
هزة أرضية بقوة 5.5 درجة جنوب مالطا شعر بها سكان الجزيرة

هزة أرضية بقوة 5.5 درجة جنوب مالطا شعر بها سكان الجزيرة
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟

من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال

«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال
«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها

«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 19): مقلب التأشيرة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 19): مقلب التأشيرة
جريدة «الوسط»: التوطين وتداعيات الحرب في السودان يهددان الجنوب

جريدة «الوسط»: التوطين وتداعيات الحرب في السودان يهددان الجنوب
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
المغاربة ينتزعون فرحة العيد رغم غلاء الأسعار
المغاربة ينتزعون فرحة العيد رغم غلاء الأسعار
إضراب للطواقم الأمنية في مطار برلين الإثنين لتحسين الأجور
إضراب للطواقم الأمنية في مطار برلين الإثنين لتحسين الأجور
عودة مصرفي لبناني إلى بيروت اتهمته باريس في إطار تحقيقات حاكم البنك المركزي
عودة مصرفي لبناني إلى بيروت اتهمته باريس في إطار تحقيقات حاكم ...
«غوغل» توقف موقتاً أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي
«غوغل» توقف موقتاً أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي
حجوزات الطيران الصيفية تمتلئ.. رغم ارتفاع أسعار التذاكر
حجوزات الطيران الصيفية تمتلئ.. رغم ارتفاع أسعار التذاكر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية...
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من......
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل ......
موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت القيود على صادراتها
موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت ......
أغنى رجل في العالم.. يربح 30 مليون دولار في لحظات ويزيح إيلون ماسك
أغنى رجل في العالم.. يربح 30 مليون دولار في لحظات ويزيح ......
المزيد
«مجموعة السبع» تدعو إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب وتنفيذه بالكامل
«مجموعة السبع» تدعو إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب وتنفيذه ......
بعد مفاوضات وإضرابات.. موظفو القطاع العام الألماني يحصلون على زيادة 5.5% على أجورهم
بعد مفاوضات وإضرابات.. موظفو القطاع العام الألماني يحصلون ......
الهند ومجموعة «الكاريبي» تتفقان على عقد قمة تجارية سنوية
الهند ومجموعة «الكاريبي» تتفقان على عقد قمة تجارية سنوية...
حجوزات الطيران الصيفية تمتلئ.. رغم ارتفاع أسعار التذاكر
حجوزات الطيران الصيفية تمتلئ.. رغم ارتفاع أسعار التذاكر...
«غوغل» توقف موقتاً أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي
«غوغل» توقف موقتاً أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي...
المزيد