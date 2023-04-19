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«يوروكونترول»: إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين يطال عشرة ملايين مسافر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 05:11 مساء
«يوروكونترول»: إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين يطال عشرة ملايين مسافر
ركاب يصعدون على طائرة ايزيجيت في مطار رواسي شارل ديغول قرب باريس. (أ ف ب)
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طال إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد نحو 30% من الرحلات في أوروبا أي «ما يزيد على عشرة ملايين» مسافر منذ مطلع مارس، على ما أفادت هيئة يوروكونترول.

وأحصت هيئة مراقبة الملاحة الجوية في أوروبا، حسب بياناتها المتوافرة، الأربعاء، على موقعها الإلكتروني، «34 يوما من التحركات الاجتماعية» وطالت الملاحة الجوية في أوروبا بين الأول من مارس و9 أبريل، وبشكل أساسي نتيجة إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين إنما كذلك الألمان، وفق «فرانس برس».

وأوضحت الهيئة أن هذه الأيام الـ34 كان لها «تأثير محتمل على 237 ألف رحلة» سواء مقلعة من المجال الجوي للدول المعنية «خصوصا فرنسا» أو متوجهة إليه أو متوقفة فيه. ونظرا إلى موقع فرنسا الجغرافي، فإن هذه الإضرابات تسببت في سلسلة تبعات على مجمل المجال الجوي الأوروبي.

 تكبد شركات الطيران 14 مليون يورو 
وأوضحت يوروكونترول أن المسافرين المتضررين بين مارس وأبريل عانوا بمعظمهم من تأخير رحلاتهم مع تراجع دقة المواعيد من 79.8% إلى 70.5% أيام الإضراب، مشيرة في المقابل إلى أنه «في كل يوم إضراب لم يتمكن نحو 64 ألف مسافر من السفر كما كان مقررا بسبب إلغاء» رحلات.

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وبين 7 مارس و9 أبريل تكبدت شركات الطيران 14 مليون يورو من التكاليف الإضافية في المعدل يوميًا، سواء بسبب إلغاء رحلات (8 ملايين) أو تأخيرها (6 ملايين).

ولتفادي مناطق المراقبين الجويين الفرنسيين، اضطرت شركات الطيران إلى إطالة رحلاتها بمعدل 96 ألف كيلومتر إضافية في الجو في كل يوم إضراب مع ما يستتبعه ذلك من زيادة في استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حسب الوكالة.

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