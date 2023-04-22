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إضراب للطواقم الأمنية في مطار برلين الإثنين لتحسين الأجور

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 04:36 مساء
إضراب للطواقم الأمنية في مطار برلين الإثنين لتحسين الأجور
موظف يسحب عربات أمتعة خلال إضراب في مطار فرانكفورت غرب ألمانيا. (أ ف ب)
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دعت نقابة «فيردي» الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات السبت طواقم الأمن في مطار برلين الدولي للإضراب يوم الإثنين لتحسين الأجور.

ذكرت النقابة في بيان «علينا توقع فترات انتظار أطول وحتى إلغاء رحلات جوية» بسبب هذا التحرك الذي سيستمر طوال يوم الإثنين، وفق «فرانس برس».

ونفذت النقابة  إضراب يومي الخميس والجمعة لموظفي العديد من المطارات الألمانية منها هامبورغ ودوسلدورف وكولونيا وشتوتغارت وكارلسروه.

زيادة المكافآت الخاصة بالعمل الليلي
وذكرت النقابة أنها «تتفاوض منذ سنوات مع الاتحاد الألماني لشركات السلامة الجوية لزيادة المكافآت الخاصة بالعمل الليلي ويومي السبت والأحد والعطلات الرسمية فضلاً عن أجر أفضل لساعات العمل الاضافية».

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ونظمت النقابة إضراباً مشابهاً في مطار برلين في يناير مما أدى إلى إلغاء أو إعادة جدولة 300 رحلة جوية. وتسببت مستويات التضخم القياسية في الأشهر الأخيرة في ألمانيا والتي بلغت ذروتها بنسبة 10.4% خلال عام في أكتوبر في توتر المفاوضات حول الأجور السنوية في مختلف القطاعات في البلاد، مع توقف عن العمل في بعض الأحيان.

أدت حركة الإضراب في قطاع السكك الحديد للمطالبة بتحسين الأجور، إلى توقف جميع القطارات تقريباً في ألمانيا الجمعة.

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