إضراب للطواقم الأمنية في مطار برلين الإثنين لتحسين الأجور

القاهرة - بوابة الوسط

دعت نقابة «فيردي» الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات السبت طواقم الأمن في مطار برلين الدولي للإضراب يوم الإثنين لتحسين الأجور.

ذكرت النقابة في بيان «علينا توقع فترات انتظار أطول وحتى إلغاء رحلات جوية» بسبب هذا التحرك الذي سيستمر طوال يوم الإثنين، وفق «فرانس برس».

ونفذت النقابة إضراب يومي الخميس والجمعة لموظفي العديد من المطارات الألمانية منها هامبورغ ودوسلدورف وكولونيا وشتوتغارت وكارلسروه.

زيادة المكافآت الخاصة بالعمل الليلي

وذكرت النقابة أنها «تتفاوض منذ سنوات مع الاتحاد الألماني لشركات السلامة الجوية لزيادة المكافآت الخاصة بالعمل الليلي ويومي السبت والأحد والعطلات الرسمية فضلاً عن أجر أفضل لساعات العمل الاضافية».

- الممرضون البريطانيون قد يضربون حتى عيد الميلاد

- «يوروكونترول»: إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين يطال عشرة ملايين مسافر

ونظمت النقابة إضراباً مشابهاً في مطار برلين في يناير مما أدى إلى إلغاء أو إعادة جدولة 300 رحلة جوية. وتسببت مستويات التضخم القياسية في الأشهر الأخيرة في ألمانيا والتي بلغت ذروتها بنسبة 10.4% خلال عام في أكتوبر في توتر المفاوضات حول الأجور السنوية في مختلف القطاعات في البلاد، مع توقف عن العمل في بعض الأحيان.

أدت حركة الإضراب في قطاع السكك الحديد للمطالبة بتحسين الأجور، إلى توقف جميع القطارات تقريباً في ألمانيا الجمعة.