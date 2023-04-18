  • Alwasat News
Atwasat

الصين تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 4.5% في الربع الأول

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 11:22 صباحا
الصين تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 4.5% في الربع الأول
لقطة من معمل لإنتاج الطائرات المسيرة في مدينة ووهان الصينية، 13 أبريل 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

سجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 4.5% في الربع الأول من 2023، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، في خطوة تعود بشكل أساسي الى رفع البلاد في أواخر العام الماضية، القيود الصحية التي كانت مفروضة على خلفية جائحة «كوفيد». 

وبهذه النسبة التي فاقت التوقعات، يُظهر ثاني أكبر اقتصادات العالم للمرة الأولى منذ 2019، تعافيه من آثار القيود الصارمة التي فرضتها السلطات، واصطلح على تسميتها سياسة «صفر كوفيد»، وأتاحت السيطرة على تفشي المرض، الا أنها أثرت بشكل حاد على الأعمال التجارية وسلاسل التوريد، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاءت نسبة النمو في الأشهر الثلاثة بدفع أساسي من ارتفاع مبيعات التجزئة، المعيار الرئيسي لاستهلاك الأسر، بنسبة سنوية بلغت 10.6% ، وهي الأعلى منذ يونيو 2021. الى ذلك، زاد الانتاج الصناعي 3.9% الشهر الماضي، في تحسن عن مستويات يناير- فبراير، لكنه بقي دون توقعات الخبراء (4,4% )، وفق الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاءات.

وأشار تقرير المكتب الى أن الصين واجهت خلال الأشهر الثلاثة الأولى «بيئة عالمية حرجة ومعقدة، إضافة الى المهمات المضنية للتقدم في الإصلاح والتنمية وضمان الاستقرار محليا». وأدت الإجراءات التي اعتمدتها السلطات لمواجهة «كوفيد»، وارتكزت على فرض حجز صحي صارم وإجراء فحوص على نطاق واسع وقيود على السفر، الى تقييد النشاطات الاقتصادية المعتادة، قبل أن يتم رفعها بشكل مفاجئ في ديسمبر.

كما يواجه الاقتصاد الصيني أعباء أزمات عدة، من قطاع العقارات الغارق في الديون، الى تراجع ثقة المستهلك، وارتفاع التضخم عالميا، وخطر الركود في اقتصادات أخرى، والتوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة. ومنذ رفع القيود الصحية، أقبل الصينيون مجددا على ارتياد المطاعم والسفر، ما أعطى قطاع الخدمات دفعا كان في أمس الحاجة إليه.

توقعات نمو متواضعة في الصين
وقال المحلل في مصرف «رابوبنك» تييوي ميفيسن إن «تسجيل الاستهلاك تعافيا في الربع الأول يعود بشكل جزئي الى زيادة الطلب، لكنه لم يستعِد بعد مستويات ما قبل الجائحة». وأشار الى أن «الخسائر في ثروات الأسر جراء أزمة القطاع العقاري، وخسارة الأسر لموارد دخلها خلال الجائحة، هي من العوامل التي دفعت المستهلكين إلى الإحجام عن إنفاق المزيد من الأموال».

من جهتها، اعتبرت آيرين بانغ، كبيرة اقتصاديي الصين الكبرى لدى «آي أن جي» للتحليل المالي والاقتصادي، إن السبب الأساسي لتحقيق الصين نموا فاق التوقعات كان زيادة مبيعات التجزئة «التي عززتها بشكل رئيسي الخدمات المرتبطة بالطعام». وتفوق الأرقام الرسمية للنمو بين يناير ومارس، نسبة 3.8% التي رجحها محللون استطلعت فرانس برس آراءهم سابقا.

وكان الاقتصاد الصيني حقق نموا بـ3% على امتداد العام 2022، وهي من أدنى النسب التي سجلها خلال عقود. وفي العام الماضي، نما الاقتصاد بنسبة 4,8 في الربع الأول، الا أنه اكتفى بنسبة 2.9% في الربع الأخير. وكان نمو 2022 ما دون التقديرات الرسمية التي بلغت 5.5%. وأبقت الحكومة الصينية توقعاتها الرسمية للنمو في 2023 متواضعة بحدود 5%، وهو هدف أقر رئيس الوزراء لي كيانغ بصعوبة تحقيقه.

ورجح محللون في تصريحات لوكالة فرانس برس، أن يسجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 5.3%، وهو ما يناهز توقعات صندوق النقد الدولي (5.2%). إلا أن الخبراء يحذرون من أن السياقات الاقتصادية العالمية قد تفرض ثقلها على التعافي الصيني. ورأى المحلل في مصرف «ميزوهو» كين شونغ أن الاستهلاك المحلي «أثبت أنه عماد» التحسن الاقتصادي، لكن «الإنتاج الصناعي كان مخيبا للآمال مقارنة بالتعافي القوي لنمو الصادرات».  ورجح أن يحتاج «تعافي ثقة الأعمال التجارية إلى وقت»، وهو ما يتطلب ضخ مزيد السيولة المالية لتعزيز النشاطات الاقتصادية الفعلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجموعة السبع تتعهد بأن تدفع الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا «أثمانا باهظة»

مجموعة السبع تتعهد بأن تدفع الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا «أثمانا باهظة»
وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا (شاهد)

وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا (شاهد)
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان
لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة

لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة
مسلسل التفريط يهدد آرسنال بنهاية درامية أمام مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

مسلسل التفريط يهدد آرسنال بنهاية درامية أمام مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس
«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة

«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا
«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا

«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا
الكاسا وسحوركم علينا (13)

الكاسا وسحوركم علينا (13)
نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة

نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة
«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد

«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد
«أفضل شيف» | الحلقة (13)

«أفضل شيف» | الحلقة (13)
«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور

«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور
مصادر لـ«بوابة الوسط»: 26 أبريل استئناف النشاط الكروي في ليبيا

مصادر لـ«بوابة الوسط»: 26 أبريل استئناف النشاط الكروي في ليبيا
سلوفاكيا تسلم 13 مقاتلة ميغ -29 إلى أوكرانيا

سلوفاكيا تسلم 13 مقاتلة ميغ -29 إلى أوكرانيا
مصادر لـ«قناة الوسط»: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس يوم 2 مايو

مصادر لـ«قناة الوسط»: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس يوم 2 مايو
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر

حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات اقتصادية صينية
أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات اقتصادية صينية
وزيرة الخزانة الأميركية: العقوبات على روسيا تشكل خطرا على هيمنة الدولار
وزيرة الخزانة الأميركية: العقوبات على روسيا تشكل خطرا على هيمنة ...
الاتحاد الأوروبي يعتبر الحظر البولندي والمجري على الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»
الاتحاد الأوروبي يعتبر الحظر البولندي والمجري على الحبوب ...
الاتحاد الألماني للمصارف: خطر حدوث أزمة مصرفية شاملة «منخفض جدًا»
الاتحاد الألماني للمصارف: خطر حدوث أزمة مصرفية شاملة «منخفض جدًا»
مجلس النواب الأميركي يرفض رفع سقف الدين العام دون خفض النفقات
مجلس النواب الأميركي يرفض رفع سقف الدين العام دون خفض النفقات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية...
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من......
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار دولار
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار ......
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل ......
موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت القيود على صادراتها
موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت ......
المزيد
تضخم قياسي وتقلبات مناخية.. تساؤلات عن فاعلية النموذج الزراعي في المغرب
تضخم قياسي وتقلبات مناخية.. تساؤلات عن فاعلية النموذج ......
الصين تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 4.5% في الربع الأول
الصين تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 4.5% في الربع الأول...
استقرار أسعار النفط مدعومة ببيانات اقتصادية قوية من الصين
استقرار أسعار النفط مدعومة ببيانات اقتصادية قوية من الصين...
مجلس النواب الأميركي يرفض رفع سقف الدين العام دون خفض النفقات
مجلس النواب الأميركي يرفض رفع سقف الدين العام دون خفض ......
الاتحاد الألماني للمصارف: خطر حدوث أزمة مصرفية شاملة «منخفض جدًا»
الاتحاد الألماني للمصارف: خطر حدوث أزمة مصرفية شاملة «منخفض ......
المزيد